Coronavirus: tornano a crescere i morti nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore tornano a crescere i morti per il coronavirus in Italia. Questo secondo l’ultimo bollettino della protezione civile che da poco è stato pubblicato. Nell’ultimo giorno i morti sono stati 474 in più di ieri. I nuovi positivi sono 1.900 in più di ieri mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.665 questo porta il numero dei positivi in Italia ad una riduzione di 239 unità. Calano ancora i ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. I primi sono 212 in meno e secondi 34. Il numero dei casi totali è arrivato a 209.328. I deceduti per coronavirus dall’inizio dell’epidemia nel nostro paese sono esattamente 28.710.

I guariti da Covid-19 nel nostro paese in totale sono 79.914. Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 100.704 persone. Di queste 17.357 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 1.539 in terapia intensiva e 81.808 in isolamento domiciliare. In Lombardia i casi aumentano di 533 unità mentre in Piemonte di 495 unità. In Lombardia i casi totali sono 77.002 e i deceduti 14.189. In Piemonte invece 27.179 casi totali e 3,126 morti.

