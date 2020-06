Coronavirus: tornano a salire i contagi in Italia +518

Arrivano brutte notizie dal nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Tornano infatti a salire i contagi nel nostro paese. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 518. Di questi occorre segnalare che il 78% proviene dalla Lombardia che oggi ha fatto registrare oltre 400 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 85 nuovi decessi mentre i guariti sono aumentati di 1.886 unità. Per effetto di questi dati dunque il numero dei positivi a Covid-19 in Italia è diminuito di 1.453 unità rispetto a ieri. In ospedale i ricoverati sono diminuiti di 202 unità e quelli in terapia intensiva di 22 unità.

Per effetto di questi nuovi dati sul coronavirus annunciati dalla protezione civile da pochi minuti dunque il numero dei casi totali di Covid-19 nel nostro paese è arrivato a quota 234.531. I decessi invece sono arrivati a quota 33.774 mentre i guariti sono 163.781. Sono attualmente positivi al virus 36.976 persone. Di queste la maggior parte si trovano in isolamento domiciliare avendo registrato sintomi lievi o essendo del tutto asintomatici. Questi sono 31.359.

In Ospedale invece i pazienti ricoverati a causa del coronavirus sono 5.301 e i casi più gravi in terapia intensiva sono 316. Come dicevamo la Lombardia è la regione in cui si registrano più casi: 402. In Piemonte i nuovi casi sono 49 e in Emilia Romagna 17. Zero casi si registrano invece in Campania, Umbria, Trento, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Un solo caso in Sicilia, Friuli, Bolzano e in Calabria.

