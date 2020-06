Coronavirus: Toyota fiduciosa di rimanere redditizia

La pandemia di Covid-19 non ha solo influenzato in modo massiccio le vendite globali di automobili, ma ha anche fatto perdere migliaia di dipendenti nel settore. Pochi giorni fa, è stato rivelato che l’ Aston Martin ha dovuto tagliare 500 posti di lavoro per riprendersi dagli effetti dannosi della pandemia. Quindi, è ovvio che qualsiasi casa automobilistica che continua a navigare in questo periodo pur perseguendo i suoi obiettivi annuali stia facendo un ottimo lavoro. Toyota, fresca dall’annuncio di modelli entusiasmanti come la nuova RAV4 Prime , è una di queste marche. L’ultima parola del colosso automobilistico giapponese è che è fiducioso di rimanere redditizio nonostante l’impatto della pandemia. Questo era il sentimento comunicato dal presidente della Toyota Akio Toyoda alla riunione annuale dell’azienda.

Nonostante la Pandemia di Coronavirus Toyota rimane fiduciosa di poter rimanere redditizia senza tagliare le spese

L’esperienza del fabbricante d’automobili nell’affrontare la tempesta della crisi finanziaria globale lo sta aiutando a prendere le migliori decisioni adesso. Una dichiarazione dell’incontro ha dichiarato: “Nell’attuale crisi di Covid-19, anche se prevediamo una diminuzione delle vendite di veicoli di 1,95 milioni di unità, per una riduzione su base annua di oltre il 20 percento, che sarebbe maggiore della riduzione durante la crisi finanziaria globale, prevediamo un profitto, con un reddito operativo di 500 miliardi di yen “.

Sono circa 4,7 miliardi di dollari. Questo obiettivo è uno standard minimo per il marchio e rappresenta un minimo di nove anni. Nonostante le molte sfide ancora da affrontare – e il fatto che la Toyota sia stata costretta a interrompere la produzione in alcune fabbriche tra aprile e giugno – la società è fermamente convinta che produrrà ancora tre milioni di auto all’anno in Giappone.

La produzione prevista di tre milioni di automobili Toyota non riguarda solo l’immissione sul mercato di veicoli, ma anche la protezione di molti lavoratori dell’azienda. Una dichiarazione dell’incontro evidenzia l’importanza di proteggere le “enormi catene di approvvigionamento correlate e il lavoro delle persone coinvolte”.

Insieme a case automobilistiche come Volkswagen, Toyota ha anche fatto del suo meglio per aiutare i clienti in difficoltà. Ad esempio, in alcuni casi le scadenze per il pagamento dei prestiti sulle auto sono state posticipate e sono state fornite nuove auto a noleggio. “Se non vincessimo, non saremmo in grado di sostenere questo settore e questo Paese”, ha detto Toyoda.

