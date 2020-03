Coronavirus: tracciamento digitale in arrivo

Forte riduzione della libertà, della relazione sociale e da ora anche della privacy, ci sta portando tutto ciò il Coronavirus, oltre ad un crescente numero di infetti, in gran parte asintomatici. Il garante della privacy ci dice che a breve sarà possibile il tracciamento digitale per controllare i cittadini.

Tracciamento digitale: addio privacy per contenere il Coronavirus

Sarà una soluzione temporanea, forse, almeno per quanto concerne la privacy, quella di monitorare tramite tracciamento digitale gli spostamenti umani. E’ quanto sta già accadendo in Lombardia, per tenere a bada il Coronavirus e valutare gli spostamenti soprattutto dei pazienti positivi. E’ una violazione del cittadino, che si aggiunge a quella della “libertà condizionata”, dell’attuale situazione di “arresto domiciliare” a cui l’intero paese è sottoposto, ma che, seguendo anche il modello coreano, potrebbe limitare il diffondersi del Coronavirus.

Dunque, il tracciamento digitale sarà una ulteriore restrizione, quella di monitorare la privacy del cittadino per contrastare il Coronavirus, presto potrebbe essere adottata in tutta Italia. Stando alla normativa attuale sulla protezione dei dati è una soluzione che può essere derogata se esiste un interesse collettivo, applicabile con l’ intervento del governo, attraverso un decreto che indichi chiaramente la durata limitata del tracciamento, ovvero solo fino al termine dell’emergenza sanitaria. I dati devono essere raccolti in forma anonima. Solo in caso di necessità (ad esempio per contattare i soggetti potenzialmente infetti) si potrebbe risalire all’identità reale. Questo potrebbe essere ciò che ci attende nei prossimi giorni.

