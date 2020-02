Coronavirus, ultimi aggiornamenti: 10 casi positivi su una nave da Crociera e 490 decessi in Cina

Coronavirus, il dipartimento sanitario di Hong Kong afferma che 30 membri dell’equipaggio sulla nave da crociera World Dream attraccata a Hong Kong presentano sintomi del coronavirus. Dopo i test su 1.800 membri dell’equipaggio e passeggeri a bordo della nave, 10 casi sono risultati positivi al coronavirus.

Martedì è stato rifiutato un ormeggio nel porto di Taiwan e la nave è tornata Hong Kong.

Il Regno Unito invita i britannici a lasciare la Cina a causa del coronavirus. Alla domanda su come su come logicamente i britannici dovrebbero tornare nel Regno Unito, Hancock ha dichiarato alla BBC Breakfast: “Ci sono ancora voli commerciali disponibili. Il principio che stiamo assumendo è che non vogliamo correre rischi con questo virus. Vogliamo adottare un approccio guidato dalla scienza “.

Il Governo si aspetta ulteriori casi nel Regno Unito, questo è un virus molto grave e ha un impatto molto complesso in Cina. I casi attualmente nel Regno Unito sono due ma la situazione e la pericolosità del virus si prospetta difficile.

In Italia ci sono stati diversi falsi allarmi, al momento certi sono due turisti cinesi in gravi condizioni ricoverati allo Spallanzani di Roma. Aumentano le misure di sicurezza e prevenzione. All’aeroporto di Fiumicino ritornano gli scanner per misurare la febbre, in allerta per i viaggiatori che tornano dalla Cina da Wuhan, la città dove il virus ha iniziato a diffondersi.

Continuano anche a girare su WhatsApp e sui social falsi allarmismi, messaggi vocali di persone che denunciano malati di coronavirus non dichiarati dalle autorità. Non cadete in questa trappola e non diffondete queste notizie false.

Nel mondo c’è panico ma ci sta pure chi ne approfitta, per chi vuole andare via dalla Cina ci sono alcune compagnie aeree che chiedono per un biglietto fino a 4mila euro.

Nel mondo del calcio in Cina è caos, i calciatori stanno chiedendo alle società di poter essere lasciati liberi e svincolarsi per poter andare a giocare in altre Nazioni.

In Italia la psicosi è altissima, ci sono alcuni vip che si stanno fotografando e mettendo sui loro social delle loro foto che indossano mascherine contro il Coronavirus, le più quotate sono Taylor Mega e Heather Parisi.

