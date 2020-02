Coronavirus un caso anche ad Avellino, un giovane rientra da Codogno

Allarme in Italia, un contagio di Coronavirus anche in provincia di Avellino, un giovane da Codogno all’insaputa di tutti è arrivato a Montefusco un piccolo paese dell’Irpinia.

La notizia del 27enne a Montefusco, un paese con un migliaio di abitanti, ha portato una profonda preoccupazione. Il sindaco Gaetano Zaccaria, ha firmato un’ordinanza trasmessa al Prefetto di Avellino e alla Asl.

Inoltre, intima alla famiglia residente a Montefusco di non uscire di casa e di non avere contatto con altre persone almeno per 15 giorni.

