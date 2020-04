Coronavirus: un nuovo studio suggerisce che COVID-19 potrebbe essere passato dai cani agli umani

Il nuovo coronavirus probabilmente ha avuto origine nei pipistrelli, ma l’agente patogeno potrebbe essere poi saltato nei cani prima di infettare l’uomo. Questo almeno secondo un nuovo studio. Diciamo subito però che nel mondo scientifico non tutti sono d’accordo con questa ipotesi. Un esperto ha detto che “ci sono molte debolezze” nello studio e che i dati non supportano le conclusioni della ricerca. Prima che il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 facesse il salto verso l’uomo, altri due coronavirus, SARS-CoV e MERS-CoV, si sono evoluti nei pipistrelli e sono passati attraverso altri animali fino alle persone. SARS-CoV è passato attraverso zibetti e MERS-CoV attraverso cammelli, e la struttura molecolare di SARS-CoV-2 suggerisce che anche il virus ha attraversato un animale intermedio, ma gli scienziati non sanno ancora quale.

Uno studio contestato da molti ipotizza che l’animale intermedio tra pipistrello e uomo nella diffusione del coronavirus possa essere il cane

A febbraio, gli autori di uno studio preliminare pubblicato sul database di prestampa bioRxiv hanno suggerito che i pangolini sarebbero potuti essere gli animali intermedi tra pipistrelli e esseri umani, dal momento che SARS-CoV-2 e coronavirus che hanno infettato questi animali presentano proteine simili a picchi – una struttura sulla superficie del virus che gli consente di infettare le cellule. Ma altri scienziati hanno sostenuto che, nonostante le loro proteine ​​di picco, i coronavirus dei pangolini presentano molte differenze con la SARS-CoV-2 che rende improbabile che questi animali siano la fonte di infezione, secondo il New York Times.

Il professore di biologia Xuhua Xia dell’Università di Ottawa in Canada ha avviato la propria indagine su come il coronavirus è passato dai pipistrelli alle persone. La sua analisi, pubblicata il 14 aprile sulla rivista Molecular Biology and Evolution, ha offerto una nuova soluzione: i cani. Xia ha raggiunto la sua conclusione scansionando il codice genetico di SARS-CoV-2 e altri coronavirus per una caratteristica specifica nota come sito CpG, una sequenza di codice genetico in cui il composto citosina (C) è seguito dal composto guanina (G) .

Il sistema immunitario umano vede i siti CpG come una bandiera rossa, segnalando la presenza di un virus invasivo. Una proteina umana chiamata proteina antivirale di zinco (ZAP) si aggancia ai siti CpG sul codice genetico virale e le reclute aiutano a scomporre il patogeno, secondo UniProt, un database proteico online. La teoria segue che, minore sarà il numero di siti CpG, meno vulnerabile sarà un virus per ZAP.

Xia ha scoperto che SARS-CoV-2 trasporta meno siti CpG rispetto agli altri coronavirus noti che si sono evoluti per la prima volta negli animali, tra cui SARS-CoV e MERS-CoV. Inoltre, il parente più vicino noto di SARS-CoV-2 , il coronavirus di pipistrello RaTG13, contiene meno siti CpG rispetto ai coronavirus di pipistrello correlati , secondo l’analisi. “Questo suggerisce che SARS-CoV-2 potrebbe essersi evoluto in un nuovo host (o nuovo tessuto host) con alta espressione di ZAP”, il che metterebbe pressione evolutiva sul virus per eliminare i siti CpG, Xia ha scritto.

In sostanza, per sopravvivere e riprodursi, un agente patogeno come SARS-CoV-2 deve essere in grado di eludere i sistemi immunitari dell’ospite, e in questo caso significherebbe sbarazzarsi dei siti CpG che potrebbero allertare le proteine ​​ZAP al virus. Sfortunatamente, esistono pochi dati su quanto ZAP appaia nei diversi tessuti animali. Quindi Xia ha lavorato all’indietro, alla ricerca di coronavirus animali con bassi livelli di CpG. Ha trovato un coronavirus che infetta principalmente l’intestino canino e quindi ha dedotto che l’intestino del cane potrebbe contenere livelli ZAP adeguati per guidare l’evoluzione virale in questo modo.

“Solo i canidi sembrano avere il tessuto che genera CoV a basso CpG durante il mio studio“, ha detto Xia. Se un precursore di SARS-CoV-2 avesse violato l’intestino canino, ciò avrebbe “comportato una rapida evoluzione del virus” per perdere i siti di CpG e diventare meglio attrezzato per infettare l’uomo, ha scritto nel documento. Oltre ai bassi livelli di CpG, il documento non ha notato altre somiglianze genetiche tra SARS-CoV-2 e il coronavirus del cane, ma ha suggerito che l’intestino canino potrebbe fornire l’ambiente giusto per far evolvere tali virus.

Tuttavia altri scienziati e studiosi non sono d’accordo. “Penso che i dati non supportino queste conclusioni”, ha detto Pleuni Pennings, un assistente professore di ecologia ed evoluzione alla San Francisco State University, che non era coinvolto nello studio. Pennings, il cui gruppo di ricerca ha esaminato i livelli di CpG di molti virus, ha evidenziato diversi punti deboli nella logica dello studio.”Esistono molti virus con valori [CpG] inferiori rispetto a SARS-CoV-2″, ha affermato Pennings. “Quando si osservano tutti i virus, il valore [CpG] non è affatto strano”, ha detto.

