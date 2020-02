Coronavirus, un’app permette di conoscere in tempo reale il numero dei contagiati

Anche la tecnologia scende in campo contro il Coronavirus, sostenendo soprattutto chi ancora non l’ha contratto. Un progetto, questo, che permette di consentire a chiunque voglia di conoscere in tempo reale la situazione dei contagiati dal Coronavirus e addirittura chi rischia di esserlo. Si tratta di un’applicazione Made in China, la quale sfrutta un servizio erogato dal governo cinese con la quale è possibile sapere in modo istanteneo chi e quanti siano stati contagiati o siano stati a contatto con persone contagiate nello specifico. Infatti, tale applicazione permette di fare ciò usufruendo del database di autorità sanitarie e trasporti, al fine di creare una sorta di mappa sempre aggiornata sulla situazione.

Coronavirus, l’applicazione che permette di conoscere i contagi in tempo reale

Funziona come una normala app e, quindi, bisogna solo scaricarla, senza chiedere permessi o altre richieste specifiche. In seguito, dopo aver effettuato la registrazione, bisognerà rispondere ad un questionario il quale permetterà di capire se si è a rischio di contagio.

Una volta fatto questo, con l’applicazione si potrà dare uno sguardo alla localizzazione di coloro che o hanno già contratto il Coronavirus o gli altri che possono richiare di contrarlo.

Qualora i risultati risultassero positivi, essi rileveranno le diverse situazioni in cui si ha potuto contrarre il virus: scuola, aereo, luogo di lavoro ecc.

Si tratta di un progetto tutto cinese di cui non si conosce ancora se vi sia la possibilità o meno di farlo approdare anche in Italia o in altri paesi colpiti dal Coronavirus.

Un’applicazione di tale genere, la quale porta in modo immediato tutte le informazioni delle persone contagiate o che rischiano, non ha badato alla privacy altrui.

Infatti, l’applciazione è stata fortmente voluta dal governo cinese, il quale ha permesso l’utilizzo del GPS, di tutte le informazioni raccolte sui social e addirittura di l’interpolazione con le banche dati sanitarie per rendere più chiaro l’andamento del Coronavirus ed ogni sua traccia.

