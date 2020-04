I sintomi più frequenti del coronavirus sono ben noti: tosse secca, dolori muscolari, febbri, brividi, mal di testa e persino perdita del senso del gusto e dell’olfatto. Ma ci sono domande emergenti sul fatto che strane eruzioni cutanee, orticaria, vasi sanguigni rotti e persino quelli che vengono chiamate “dita COVID-19” potrebbero fornire un indizio che alcune persone sono infette, in particolare adolescenti e bambini. I medici hanno iniziato a notare eruzioni cutanee su pazienti COVID-19 in Italia. Le eruzioni virali possono, naturalmente, verificarsi quando qualcuno ha il virus. Alcune di queste eruzioni cutanee, note come esantema virale, sono comuni e spesso possono comparire quando si è ammalati di una serie di malattie.

Un’eruzione cutanea misteriosa potrebbe essere sintomo di coronavirus, lo hanno spiegato alcuni ricercatori

Ma quando i dermatologi in Lombardia hanno studiato il tasso di sintomi correlati alla pelle nei pazienti con COVID-19, hanno scoperto che uno su cinque pazienti con coronavirus aveva sviluppato un’eruzione cutanea all’inizio del virus o dopo essere stati ricoverati in ospedale. Le eruzioni cutanee includevano un’eruzione cutanea rossa nota come eritematosa, orticaria e un’eruzione cutanea a forma di varicella.

In Thailandia, un paziente ha sviluppato un’eruzione cutanea con ciò che è noto come petecchie o macchie rotonde viola, marroni o rosse che sono state scambiate per un sintomo di febbre dengue. Il dermatologo texano Dr Sanober Amin ha suscitato interesse internazionale quando ha suggerito che “alcuni reperti cutanei sono più coerenti con la coagulazione superficiale nei vasi sanguigni vicini alla pelle”. “Sembra che i vasi sanguigni si stiano coagulando, quindi i pazienti presentano doloranti protuberanze alle dita dei piedi. Molti di questi pazienti sono giovani e la maggior parte di loro non ha avuto alcun sintomo COVID-19 o ha avuto sintomi lievi “, ha detto.

In un caso, un paziente COVID-19 di 67 anni ha sviluppato un’eruzione cutanea sulla sua coscia interna e ha iniziato a urinare sangue. I medici credevano che l’eruzione cutanea, chiamata livedo reticularis transitorio, stesse bloccando i vasi sanguigni nel rene del paziente, causandogli la minzione del sangue. Per il momento però non ci sono ancora certezze che questo sia un sintomo di coronavirus. Infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità non riconosce ancora le eruzioni cutanee e le “dita dei piedi COVID” come un sintomo e occorre lavorare di più per indagare su ciò che sta accadendo.

