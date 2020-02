Coronavirus: vaccino pronto è stato testato dall’uomo, i test sono incoraggianti

Il vaccino sul coronavirus è stato testato sull’uomo, a diffondere la notizia è stata la società americana biotecnologica Gilead Sciences. La società ha annunciato il successo dei test del nuovo vaccino sperimentale per il coronavirus.

Coronavirus: test sul farmaco già sperimentato

Questo farmaco “Remdesivir” è un antivirale universale è stato progettato per combattere le malattie infettive (MERS – CoV, Ebola).

Il COVID-19 denominato coronavirus, viene considerato il cugino de MERS-CoV (Medio Oriene Coronavirus).

Prima si è proceduto ad effettuare test sugli animali, dopo un’attenta analisi e con test positivi, si è deciso di testare il medicinale sull’uomo. La sperimentazione sull’uomo è stata effettuata dai medici del Hospital China-Japan Friendship.

Il medicinale è stato somministrato in vari dosaggi.

Ora, la società del farmaco, intende estendere i test ad un gruppo di mille pazienti su base volontaria. I test saranno effettuati negli ospedali dell’Asia. Solo se il farmaco alla conclusione della sperimentazione darà esito positivo sul coronavirus si terminerà la sperimentazione.

In corso una nuova sperimentazione

È in corso la sperimentazione di un vaccino progettato in tempi brevissimi per combattere la diffusione del COVID-19 e prevenire la malattia. La società israeliana Miga, ha annunciato che il vaccino ha dimostrato la sua efficacia con i testi effettuati sugli animali. Lo studio del vaccino contro il coronavirus è condotto dall’equipe di studiosi Professor Jaakov Pitkowski, dal Dr. Hen Katz, dal Dr. Ehud Shahar e colleghi.

Alla ricerca del vaccino per il coronavirus allo studio anche un altro team di scienziati presso l’Istituto di ricerca biologica di Ness Zion.

Nuovo vaccino contro il coronavirus pronto e sperimentato sull’uomo

Una società farmaceutica di Cambridge, nel Massachusetts, il 25 febbraio ha comunicato che è molto vicina alla progettazione del primo vaccino contro il coronavirus.

L’annuncio è stato diffuso nella notte, il risultato positivo è stato ottenuto con la collaborazione del Centro di ricerca sui vaccini con National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Il nuovo vaccino è stato progettato nell’impianto di Norwood, e sembrerebbe già stato testato dall’uomo.

In tempi brevissimi si sta cercando di fermare questo virus, anche se la diffusione del vaccino non sarà così immediata.

