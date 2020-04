Coronavirus: Volvo taglia 1.300 posti di lavoro

Volvo Cars licenzierà 1.300 dipendenti in Svezia, con la casa automobilistica che dice di aver bisogno di intensificare il suo spostamento verso i nuovi prodotti e modelli di business in mezzo alla pandemia di coronavirus. I licenziamenti sono diventati più urgenti poiché le misure per isolare le popolazioni e limitare i viaggi pesano sulle vendite di auto, ha affermato Volvo. La pandemia ha costretto le case automobilistiche di tutto il mondo a fermare la produzione e reagire a un rapido calo della domanda. La società svedese ha riaperto le sue fabbriche in Svezia la scorsa settimana dopo un arresto quasi mensile.

Volvo Cars licenzierà 1.300 dipendenti in Svezia a causa della crisi dovuta all’epidemia di coronavirus

“Non possiamo aspettarci che i clienti tornino e chiedano esattamente gli stessi prodotti di prima della crisi”, ha dichiarato l’amministratore delegato Hakan Samuelsson in un’intervista telefonica. “Il coronavirus significa che è ancora più importante cambiare rapidamente, e farlo con licenziamenti volontari non sarà abbastanza veloce.” Zhejiang Geely Holding Group Co. ha acquistato la società svedese dalla Ford Motor Co. sulla scia della crisi finanziaria. Da allora, la casa automobilistica ha rinnovato la sua gamma e investito in nuovi modelli di business, compresi i servizi di abbonamento e car-sharing.

Ha anche lanciato il suo primo modello completamente elettrico e mira ad aumentare il suo totale di auto completamente elettriche al 50% delle vendite complessive entro il 2025. I licenziamenti annunciati mercoledì ridurranno il personale in “aree non focalizzate”, come le attività relativo alla produzione e al collaudo di motori a combustione, ha dichiarato Samuelsson. Le operazioni di produzione non saranno influenzate dai tagli, ha affermato la società. Vedremo dunque come si evolverà la situazione nei prossimi mesi all’interno della famosa casa automobilistica.

Ti potrebbe interessare: Volvo inizia a limitare la velocità massima delle sue auto a 180 chilometri all’ora

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube