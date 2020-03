Coronavirus: Xiaomi offre mascherine in Italia

In un periodo di ricerca alle mascherine, per difendersi dal Coronavirus, il supporto arriva dalla cinese Xiaomi, che ha deciso di donare numerose mascherine alla Protezione Civile italiana.

Coronavirus: il sostegno di Xiaomi

Un supporto di stima e affetto arriva da Xiaomi per combattere il Coronavirus in Italia. Stando ad un comunicato ufficiale dell’azienda di smartphone cinesi, sembrerebbe che offriranno diverse scatole contenenti migliaia di mascherine antibatteriche al nostro paese, affidandole alle mani della Protezione Civile. Un modo di vicinanza e solidarietà che la Xiaomi ha voluto donare ad un paese, l’Italia, che ha apprezzato da subito i loro prodotti sul territorio.

“Da quando siamo arrivati due anni fa ci siamo sentiti amati e profondamente integrati nella vita del Paese.”

Questo avrebbe dichiarato la Xiaomi sul proprio profilo Facebook, aggiungendo poi altre righe per annunciare la propria solidarietà contro il Coronavirus in Italia.

“Anche per questo abbiamo sentito il dovere di supportare l’Italia nella gestione dell’epidemia di COVID-19”

E chiude il pensiero con una citazione da Seneca, riportata anche sulle stesse scatole:

“Siamo onde dello stesso mare, fiori dello stesso giardino”

La Xiaomi ha poi allegato alcune foto di grossi scatoloni in legno che arriveranno presso la Protezione Civile, contenenti tantissime mascherine da distribuire nel paese. Ovviamente la generosa mossa della Xiaomi contro il Coronavirus non potrà che far apprezzare ancora più positivamente i prodotti dell’azienda cinese sul nostro stivale, anche per offrire un ponte di legame solidale tra Italia e Cina. Anche, perché, a causa del Coronavirus, i cinesi, in questo periodo stanno subendo cali economici e discriminazioni un po’ in tutto il mondo.

