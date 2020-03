Coronavisurs: la raccolta fondi della Cina per aiutare l’Italia

Il gesto compiuto dai giovani imprenditori cinesi della città di Wenzhou ha stupito moltissimi per la solidarietà che dimostra. E’ stata avviata, infatti, una raccolta fondi per aiutare l’Italia dopo l’inizio della diffusione del Coronavirus.

Raccolta fondi per l’Italia

Ieri, tra l’altro, in Cina si è verificato il primo contagio da ritorno: una donna è rientrata a Qingtian, nell contea di Zhejiang, proveniente da Milano ed ha scoperto di aver contratto, in Italia, il coronavirus.Proprio per questo motivo chi arriva a Pechino da Paesi esposti al rischio contagio, per evitare contagi di ritorno, è obbligatoria la quarantena; la misura, attualmente coinvolge non solo i cittadini cinesi ma anche quelli esteri che atterrano a Pechino.

Per far fronte all’emergenza dell’epidemia di Covid-19 la Cina lancia una raccolta fondi per aiutare l’Italia. L’iniziativa è partita da un gruppo di giovani imprenditori della città di Wenzhou, patria della maggioranza della comunità cinese residente a Prato e città dove vivono svariate migliaia di cinesi che sono nati all’estero.

Mentre, quindi, Wenzhou dona all’Italia altre aziende della stessa provincia si stanno mobilitando per altri Paesi europei.

Già il primo marzo è partito per Torino il primo carico contenente 2600 paia di occhiali protettivi (valore in dollari circa 28mila) prodotti da aziende della provincia e donati dagli ottici di Wenzhou all’Italia.

Tra dieci giorni è previsto, inoltre, l’arrivo a Prato di una macchina per igienizzare le ambulanze che vengono utilizzate per il trasporto dei sospetti contagiati. La donazione arriva dall’equivalente della protezione civile cinese alla città in cui, probabilmente, risiedono il maggior numero di cinesi in Italia.

La Cina, inoltre, sta ricambiando anche il favore del Giappone che circa 20 giorni fa aveva donato sa diverse città della Cina un totale di 125mila tute protettive. Oggi i cinesi ricambiano il favore mandando al Giappone 1 milione di mascherine protettive. Da notare che l’iniziativa non parte dal governo cinese ma da singoli imprenditori.

