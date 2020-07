Corpo: ogni parte del corpo possiede un perfetto cibo da abbinare, che aiuta a preservarne tutte le funzionalità. Una volta compresi quali sono i cibi che fanno bene al tuo corpo, potrai divertiti nel creare una tua sorta di schema alimentare, rispettando il match up tra il cibo ed ogni sezione del tuo corpo.

Corpo: gli alimenti migliori per mente e viso

Iniziamo proprio dall’organo principale: il cervello. Sono due gli alimenti che fanno benissimo alla nostra mente. Il primo è risaputo: si tratta delle noci. Le noci sono alimenti perfetti per preservare il funzionamento del cervello e per mantenerlo attivo. Si tratta di un alimento ricco di omega 3 e di vitamina E. In sostanza, si tratta di alimenti che creano una sorta di barriera naturale per il cervello, neutralizzando i danni ossidativi.

Il secondo alimento necessario pere il tuo corpo (e per il cervello in particolare) è il tonno. Anche qui abbiamo un alimento ricco di omega 3 ed ultra-vitaminico.

Per i capelli, invece, fate scorta di salmone, di lenticchie e di spinaci. Si tratta di alimenti che fanno benissimo al corpo, ma che esasperano la bellezza dei nostri capelli e li irrobustiscono. Per gli occhi, invece, carote ed uova! Le carote, come è risaputo, fanno benissimo alla nostra vista; le uova ostacolano alcuni dei processi degenerativi che colpiscono la vista.

Corpo: match-up per cuore, polmoni ed intestino

Proseguendo nel cammino verso il benessere del nostro corpo, giungiamo al cuore. Quali migliori alimenti, per il cuore, se non pomodori e patate? I primi antiossidanti per eccellenza, le seconde ricchissime di potassio, mantengono il nostro cuore in salute e possono aiutare nella prevenzione delle malattie cardio-vascolari.

Per i polmoni, invece, il nostro corpo ha bisogno di broccoli o di cavoletti di Bruxel. Perché? Semplicemente perché spinaci, cavoli e broccoli, in generale, permettono di preservare proprio il ventricolo che pompa il sangue nel nostro corpo.

Per l’intestino il match up è con le prugne, che lo stimolano a funzionare per evitare la stitichezza e ridurre il gonfiore intestinale.

Cosa mangiare per muscoli, ossa e per una bella pelle?

Per il benessere muscolare, il nostro corpo ha bisogno di carne rossa, ricca di creatina. Se consumata in quantità corrette, essa aumenta la forza e la massa muscolare. Ottime anche le banane che stimolano la contrazione dei muscoli e che sono ricche di potassio.

Per delle ossa perfettamente in salute, bisogna consumare una buona quantità di arance, ricche di vitamine e una vera chicca per la salute.

Per un bella pelle, invece, niente di meglio dei mirtilli. I mirtilli sono ricchi di antiossidanti, aiutano a combattere l’invecchiamento cutaneo, per un ottimo effetto anti-age. Con i miritilli si prevengono anche la secchezza della pelle e le fastidiose macchie che spesso possono comparire.

Insomma, qualunque sia la tua esigenza divertiti ad inserire nella tua alimentazione i cibi che permettono un corretto match up con le tue esigenze salutari.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube