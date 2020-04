Corpo perfetto: dieta e beauty routine fai da te

Prepararsi alla prova costume, sperando che a mare riusciamo ad andarci, stando a casa, è possibile farlo e forse ci aiuta anche un po’ a distrarci per qualche ora e fare in modo di riempire un po’ del nostro tempo.

Dieta e beauty routine fai da te, ecco come poter avere un corpo perfetto

Per cercare di avere un corpo perfetto rimanendo a casa si può, i rimedi per il fai da te sono cosmetici e ce lo dicono gli esperti. Con i centri estetici chiusi bisogna avere una buona volontà e tanta pazienza e farsi consigliare quali possono essere i cosmetici ad hoc per farvi trovare pronte alla prova costume.

La costanza per trovare e mantenere una silhouette modellata è importante e se non avete più la crema anticellulite e non avete come procurarvela, ci sono delle alternative semplici e veloci, vediamole:

Il primo per riuscire ad ottenere uno scrub anticellulite è composto da: sale grosso, succo di limone, quattro kiwi frullati, olio extravergine, il tutto da massaggiare su pelle asciutta e movimenti circolari. Dopo un po’, una bella doccia per risciacquare. Invece per un trattamento corpo con funzioni antiossidanti, possiamo fare: un goccio di latte, due cucchiai di bicarbonato, due cucchiai di yogurt, due gocce di limone, passate il tutto sulla pelle e siete ben che idratati. Per gli inestetismi della cellulite la ricetta e questa: due cucchiai di cacao magro, due fondi di caffè, qualche goccia di olio essenziale, l’ideale è quello di betulla, 3 cucchiaini di sale grosso e acqua calda giusto per creare una crema spalmabile. Dopo che ve lo siete spalmato, avvolgere la parte nella pellicola da cucina e sdraiatevi per 20 minuti. Dopo potete risciacquare la parte interessata alternando acqua calda ad acqua fredda.

Per fare in modo che tutto questo funzioni non bisogna fare digiuni e bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno.

Per una sana alimentazione i cibi consigliati sono quelli ricchi di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti:

5 porzioni al giorno di frutta e verdura

cereali integrali

cibi freschi

cibi cotti al vapore

Per ridurre la pesantezza e lassità bisogna ridurre il consumo di cibi grassi, fritti, insaccati e salumi, zuccheri raffinati.

Per i condimenti consigliamo di usare il limone e le spezie, aiutano a ridurre le calorie che si trovano in burro e olio.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube