Correntisti Unicredit, Sanpaolo e BNL, fate attenzione ai messaggi WhatsApp, è una truffa

Tutti i correntisti che hanno un conto online presso Unicredit, Sanpaolo e BNL, fate attenzione a qualunque messaggio vi arriva tramite WhatsApp, è tutta una scusa per rubarvi i dati del conto corrente, cambiate al più presto le credenziali di accesso.

Truffa WhatsApp, in pericolo i correntisti Unicredit, Sanpaolo e BNL

Unicredit tramite posta sta mettendo al corrente i suoi clienti del maxi furto, tramite hacker, avvenuto il mese scorso e già questi signori delinquenti ne stanno studiando un altro. Questa volta gli utenti sono stati contattati tramite WhatsApp, prima invece nella precedente truffa i malfattori mandavano sms. Il messaggio più o meno è sempre lo stesso, e cioè, la richiesta di aggiornare, per motivi di sicurezza, i dati di accesso del conto online.

Purtroppo questo invito serve a loro per rubare gli accessi ai conti degli utenti, la cosa da fare è non cliccare su quel link che chiede di cliccare i vecchi dati, nome utente e la password, che poi sono quelli attuali, per poi mettere i nuovi dati. Così facendo i malfattori hanno i dati esatti per poter accedere al vostro conto e derubarvi. Oggi però non è cosa semplice derubarvi del denaro che avete sul conto, in quanto con la nuova direttiva in vigore, per poter accedere al vostro conto online, ogni volta vi vengono mandati dei codici che vi vengono inviati sul vostro telefonino.

Se all’improvviso ci vediamo arrivare dei codici dalla nostra Banca, e noi non la stiamo usando, significa che stanno cercando di derubarci; in ogni caso qualunque messaggio che vi arrivi dalla vostra Banca, vediamone prima la provenienza e al limite informiamo chiamando la nostra Banca e chiediamo informazione sul messaggio che abbiamo ricevuto, l’importante è non cliccare mai sui link della Banca che vi arriva, nessuna Banca manda link per cose così importanti.

Intesa Sanpaolo: clienti furiosi, accesso al conto online da giorni negato

