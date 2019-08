Il corso per l’istruzione a tecnico contabile è stato proposto dal IFOA, ente di formazione nazionale, ed è indirizzato a solo 12 persone non occupate con una base di conoscenze pregresse in ambito amministrativo-contabile.

Tale progetto vuole erogare competenze molto specifiche nel settore della contabilità applicata alle nuove tecnologie 4.0, permettendo così di stare al passo coi tempi, diventando in grado di gestire in modo digitale il ciclo degli ordini attraverso l’utilizzo di software evoluti.

La nota positiva è che questo corso è del tutto gratuito poiché è un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e Fondo Sociale Europeo all’interno dell’operazione regionale “Smart Finance: l’evoluzione dei servizi amministrativo-contabili nelle imprese 4.0”.

Ovviamente, una volta terminato il corso, viene rilasciato un documento che attesti la qualifica.

Il corso gratis per diventare contabile a Modena

Come già abbiamo anticipato sopra, il corso proposto da IFOA ha il desiderio di creare delle figure specializzate di tecnici contabili, dando, parallelamente, le giuste competenze tecnologiche necessarie per poter essere al passo con l’era digitale.

Una volta che le lezioni saranno terminate, tutti coloro che hanno partecipato saranno in grado di lavorare per le aziende nelle fasi di commercializzazione.

Ma non è tutti: i partecipanti a fine corso saranno anche in grado di lavorare nella vendita di prodotti e di accompagnare la trasformazione digitale del ciclo degli ordini.

Le loro mansioni non si limitano a questo poiché saranno anche in grado di occuparsi di rapporti coi fornitori, di formulare il piano dei conti, di gestire la reportistica contabile, trattare operazioni fiscali previdenziali e contribuire alla redazione del bilancio.

Detto questo, una volta diventati tecnico contabile, si potrà lavorare in piccole, medie e grandi aziende, in società di consulenza e nel reparto amministrativo di attività commerciali.

L’offerta formativa

Durante il corso i partecipanti avranno modo di occuparsi delle seguenti tematiche:

• introduzione al percorso formativo – 16 ore;

• organizzazione aziendale e sistemi contabili – 32 ore;

• la gestione del processo amministrativo-contabile – 72 ore;

• office per la gestione amministrativa e i software di contabilità – 68 ore;

• cenni di contabilità analitica e controllo di gestione – 24 ore;

• elementi base di tecnica bancaria – 16 ore;

• normativa civilistica e fiscale nazionale ed europea in tema di tenuta contabile – 48 ore;

• formulazione del bilancio aziendale – 40 ore;

• analisi esperienza stage e preparazione esame – 4 ore.

L’offerta dispone anche di un periodo di stage presso aziende del territorio.

A chi è rivolto il corso gratis?

I destinatari di questo corso gratis sono tutti i disoccupati residenti o domiciliati in Emilia Romagna.

Per potersi iscrivere è necessario avere almeno il diploma di scuola media superiore ad indirizzo amministrativo e conoscenze di base sull’argomento contabilità.

Ovviamente, sarà data la priorità ai candidati in possesso di laurea economica o scientifica.

L’iter di selezione

Come già abbiamo detto, il numero di posti per poter partecipare a questo concorso sono 12.

Questo significa, inevitabilmente, che è prevista una selezione suddivisa così:

• prova attitudinale scritta, volta a verificare le capacità inerenti all’argomento del corso;

• prova tecnica scritta, volta a verificare le conoscenze contabili tramite un questionario;

• colloquio di approfondimento degli aspetti motivazionali e relazionali.

Luogo e durata del corso

Le lezioni del corso si terranno presso la sede dell’ IIS A. Meucci a Carpi, provincia di Modena, in via dello Sport n. 3.

La data di inizio del corso corrisponde al 23 settembre 2019.

Per quanto riguarda la durata, sono previste di 500 ore, suddivise in 320 ore di aula e 180 ore di stage.

La frequenza prevista è full time, anche se i moduli didattici saranno organizzati in modo da permettere anche lo studio individuale.

Come posso iscrivermi?

Tutti coloro che sono interessati al corso gratis come contabile presente nella città di Carpi, dovranno visitare il sito web dell’ente, e in particolare, dovranno fare riferimento alla pagina dedicata ai corsi di formazione post-diploma e poi selezionare “Tecnico Contabile – Ed. Carpi”.

Dopo aver fatto questo, c’è la possibilità di iscriversi compilando e inviando il form online entro il 4 settembre 2019.