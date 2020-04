Corso gratis come Operatore di cassa GDO, ecco come iscriversi

Opportunità di formazione grazie al corso gratuito per Operatore di cassa GDO. Svolto interamente in modalità online, esso è destinato a candidati disoccupati. La selezione verrà effettuata in base alla valutazione del curriculum tenendo conto delle competenze, delle esperienze professionali acquisite e dei titoli di studio e, infine, dell’ordine di arrivo delle domande. Ecco come iscriversi e altre informazioni.

Corso online per Operatore di cassa GDO: destinatari e moduli

Il corso, organizzato dall’agenzia formativa Forit con sede a Torino, è del tutto gratuito perché è finanziato dal fondo Forma.Temp. Ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nuove competenze e abilità per intraprendere la carriera di cassieri di negozi e supermercati.

Il corso è riservato a disoccupati:

√con meno di 35 anni di età;

√da meno di 12 mesi in possesso di DID.

Formato da 5 moduli ed esercitazioni pratiche:

1)Competenza digitale

2)Comunicazione nella lingua straniera (Inglese)

3)Gestione incassi e pagamenti

4)Marketing commerciale e gestione del cliente

5)Gestione dei movimenti di cassa

Inoltre, sono previste lezioni extra obbligatorie in tema di sicurezza sul lavoro e nozioni inerenti all’emergenza sanitaria COVID-19.

Durata e svolgimento

Il corso gratuito per Operatore di cassa GDO, come già detto, sarà svolto interamente in modalità online tramite un proprio computer, tablet o smartphone con una buona connessione internet.

Il corso si terrà dal 20 aprile al 16 maggio e le lezioni si svolgeranno dal 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La durata totale è di 160 ore.

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.

Come iscriversi

Gli interessati possono candidarsi online visitando la pagina del corso per Operatore di casa GDO sul sito di Forit nella sezione Corsi gratuiti. In seguito cliccare su Iscriviti e compilare il form di preiscrizione allegando anche il proprio curriculum vitae.

