Il corso di formazione per Addetto alla comunicazione aziendale e social media marketing, organizzato da Manager srl, centro di formazione torinese, e promosso dall’agenzia interinale GI Group, è completamente gratuito, grazie al finanziamento del Fondo Forma.Temp.

Corso gratuito per Addetto comunicazione aziendale e social media marketing: destinatari, programma, durata

Il corso di formazione gratuito è destinato a lavoratori, sia occupati oppure disoccupati iscritti ad un’agenzia interinale e intende formare una figura professionale da impiegare come addetto alla comunicazione ed esperto all’uso di strumenti di digital marketing. Durante il corso, inoltre, gli studenti dovranno realizzare un piano di comunicazione aziendale per un mese di attività da suddividere in una tabella condivisa. Il corso è formato da una parte teoria e una parte pratica. In totale i moduli sono 7, così suddivisi:

primo modulo: introduzione alla comunicazione aziendale, 24 ore (12 ore teoria + 12 ore pratica);

secondo modulo: introduzione al social media manager, 24 ore (12 ore teoria + 12 ore pratica);

terzo modulo: come funzionano e come sfruttare al meglio Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, 56 ore (28 ore teoria + 28 ore pratica);

quarto modulo: l’importanza del blog aziendale, 24 ore (12 ore teoria + 12 ore pratica);

quinto modulo: saper leggere i risultati e costruire una strategia vincente, 24 ore (12 teoria + 12 pratica);

sesto modulo: diritti e doveri dei lavoratori temporanei, 4 ore teoria;

settimo modulo: DLGS 81/08 e SMEI, 4 ore teoria.

Il corso di formazione si terrà presso la sede Manager di Torino. La durata del corso è di circa 20 giorni, con frequenza obbligatoria; le lezioni inizieranno il 24 febbraio e finiranno il 27 marzo 2020. L’orario sarà, invece, il seguente: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con pausa pranzo. Al termine del corso, a coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni verrà rilasciato un certificato di partecipazione.

Come candidarsi

Gli interessati al corso di formazione gratuito possono candidarsi visitando il sito di Manager srl e cliccando sulla scheda Corsi/Corsi gratuiti e scegliendo Addetto alla comunicazione aziendale e social media marketing. Infine, cliccare su Clicca qui per le informazioni e compilare il form e allegare un curriculum.

Leggi anche: Separazione e casa coniugale: può essere trasferita gratis al coniuge

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube