Cos’è la dieta delle tre ore e come funziona per perdere i chili

Una dieta rapidissima che non affama e non fa soffrire, il sogno di ogni persona che ha bisogno di perdere chili superflui.Andando dritti al sodo, si può dire che questa dieta è stata creata da Jorge Cruise e consiste nel perdere 5 chili in un mese consumando un pasto ogni tre ore. Ci sono, poi, delle regole ben precise da rispettare e sono:

-bisogna fare colazione entro un’ora dal risveglio

-bisogna sempre mangiare ogni 3 ore

-bisogna smettere di mangiare almeno tre ore prima di andare a letto.

Una volta seguite le tre massime, la dieta dovrebbe portare fin da subito i suoi primi risultati.

Perché la dieta delle tre ore dovrebbe essere efficace? Dietro la risposta a questa domanda c’è un’analisi scientifica che dice: mangiando spesso il metabolismo rimane attivo e rimangono stabili i livelli di zuccheri nel sangue, così l’organismo non ha carenza di zuccheri e dunque il metabolismo non si rallenta.

La dieta delle tre ore, come perdere in modo veloce i chili

Andando nel particolare, bisogna sapere che ogni pasto dovrà essere formato da 400 calorie, soprattutto verdure e proteine magre, con degli spuntini da 100 calorie.

Inoltre, dopo cena si ha anche la possibilità di mangiare anche un dessert composto da 50 calorie.

Quindi, a giorno si deve consumare un totale di 1450 calorie.

Qual è il menù della dieta delle tre ore?

Bisogna fare colazione massimo dopo un’ ora dal risveglio e si deve mangiare:

fiocchi d’avena con una tazza di latte parzialmente scremato

oppure due fette di pane integrale con un filo di miele e 1/2 banana a fette

Dopo 3 ore si fa lo spuntino:

2 fette di anguria

oppure una pesca e 5 mandorle

Dopo tre ore si passa al pranzo:

un piatto di pasta integrale con zucchine e un’insalata verde

oppure spinaci al vapore con carote, pollo e peperoni, oppure salmone alla piastra con insalata greca

Dopo altre tre ore si passa alla merenda:

un frullato di frutta mista o una macedonia

Cena da fare dopo tre ore:

carne oppure pesce cotto alla brace con verdure a piacere

Dessert:

yogurt ai frutti di bosco oppure tre fragole e un cucchiaio di budino alla vaniglia

I menù speciali

L’ideatore della dieta Cruise ha creato anche tre menù speciali:

1)Menù carne:

Colazione: 2 fette di tacchino.

Pranzo: un toast al prosciutto e fagiolini lessi e la cena con un filetto di manzo alla griglia, insalata mista e patate.

Spuntini una manciata di mandorle la mattina e una fetta di formaggio light il pomeriggio.

2) Menù carboidrati:

Colazione:3 fette biscottate oppure 4 frollini

Pranzo:un trancio di pizza margherita e a cena un piatto di pasta integrale con verdure.

Spuntini 4 crackers e nel pomeriggio una banana.

3) Menù salutare:

Colazione: uno yogurt magro, una mela a pezzi e 4 noci.

Pranzo: un’insalata verde con pomodori e dei gamberoni.

Cena: mangiate del petto di pollo alla piastra oppure del pesce al forno con le verdure alla griglia.

Spuntini: di mattina due carote oppure un centrifugato di verdure mentre il pomeriggio consumate una coppetta con frutti di bosco.

