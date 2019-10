Sentiamo spesso parlare di artrite, ma poche volte abbiamo sentito la parola assieme ad un’altra, reumatoide. Non tutti la conoscono: l’artrite reumatoide è malattia infiammatoria cronica che colpisce tutte le piccole e grandi articolazioni. Si presenta come patologia autoimmune, in quanto il sistema attacca erroneamente i tessuti del proprio corpo. Colpisce la pelle, polmoni, cuore, reni, occhi e vasi sanguigni.

Nello specifico, colpisce il rivestimento delle articolazioni, la membrana sinoviale e il tessuto osseo, provocando un gonfiore doloroso e un’impotenza funzionale, erosioni ossee, deformità articolari e quindi disabilità. Oltre a questo, c’è una nota negativa: le cause e la diagnosi non sono immediate.

Cerchiamo, comunque, di capirci di più.

Che cos’è l’artrite reumatoide?

Possiamo iniziare ad agitarci quando si presentano i primi sintomi, ovvero dolori articolari simmetrici, alle piccole articolazioni di mani e piedi, ma anche a polsi, gomiti, spalle, caviglie, ginocchia.

C’è da notare che i dolori sono più intensi di notte e al risveglio, mentre tendono a diminuire durante la mobilizzazione e nel corso della giornata.

Vediamo che le articolazioni si posso gonfiare e irrigidire, diventare calde e arrossate, così da arrivare al punto di avere difficoltà anche nel salire le scale.

I sintomi non finiscono qui: ci sono anche i dolori muscolari, febbre, formicolii, comparsa di lesioni cutanee e sottocutanee.

Come nasce questa malattia e che conseguenze si possono avere?

In linea di massima le cause vere e proprie che scatenano questa terribile malattia sono ancora sconosciute.

Dal mondo della medicina, però, giunge notizia che la responsabilità ricade anche su altri fattori come: componente genetica, predisposizione, genere, età, fumo, alimentazione, fattori ormonali, agenti di natura infettiva e forti eventi stressanti.

Per quanto riguarda la cura, di base c’è la terapia farmacologica, anche se la dieta mediterranea sembra avere un ruolo preventivo, mentre l’obesità un aggravante.

Chi sono i soggetti di questa malattia?

Almeno per quanto riguarda l’Italia, si parla di circa 400.000 casi. Tale artrite tende a colpire più le donne che gli uomini.

La fascia di età più colpita è quella che va dai 40 ai 60 anni, anche se si può manifestare a tutte le età.

Si può curare o prevenire la malattia dell’artrite reumatoide?

Purtroppo non ci sono terapie preventive,anche se negli ultimi 20 anni la terapia è molto cambiata e ha permesso miglioramenti importanti, permettendo ai pazienti fare le classiche attività quotidiane.

I farmaci più utilizzati sono: antinfiammatori non steroidei (Fans) e i corticosteroidi, spesso usati per brevi periodi durante la diagnosi.

In seguito, vengono prescritte “terapie di fondo”: Methotrexate, leflunomide, salazopirina, idrossiclorochina.

Si parla anche di “farmaci biologici” o “biotecnologici”, frutto di sofisticate e costose ricerche.

Ma nei casi più seri è impossibile non ricorrere alla chirurgia ortopedica.

Decisive sono la riabilitazione e l’attività fisica durante le fasi di remissione, quando la patologia non è attiva, ma anche in caso di esiti invalidanti per evitare il progressivo peggioramento.

Molto probabilmente esistono altre numerose forme di artrite reumatoide che ancora non vengono riconosciute chiaramente.

Certo, da 20 anni a questa parte sono stati fatti molti passi avanti nella diagnosi e cura di tale patologia invalidante e dolorosa, e speriamo che si vada sempre avanti con tale successo.

