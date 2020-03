Covid-19: i casi in Italia alle ore 18 del 19 marzo

Aumentano i casi di Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale diramato dal Ministero della salute alle ore 18 del 19 marzo i casi totali di Covid-19 in Italia sono 41.035. Le persone che nel nostro paese risultano al momento positive al virus sono esattamente 33.190. Mentre le persone guarite risultano essere 4.400.

Covid-19: ecco la situazione in Italia alle ore 18 del 19 marzo

I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.757. Quelli che al momento risultano essere ricoverati in terapia intensiva sono 2.498, mentre 14.935 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 3.405. Si tratta di un numero piuttosto elevato che rende l’Italia il primo paese per numero di morti da Covid-19 al mondo. questo numero, però, verrà confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, le Marche e Piemonte si confermano come le regioni più colpite nel nostro paese dall’epidemia di Covid-19. In Lombardia la situazione più pesante. infatti i casi totali sono 19.884, con 13.938 attualmente positivi, 3.778 guariti e 2.168 deceduti. in Emilia-Romagna invece i casi totali sono 5.214, gli attualmente positivi 4.506, i guariti 177 e i deceduti 531. In Veneto i casi totali sono 3.484, i pazienti che risultano essere positivi attualmente sono 3.169, 200 i guariti, 115 i deceduti. In Piemonte 2.932 casi totali, con 2.754 positivi, 3 guariti e 175 deceduti. Infine nelle Marche 1.737 casi, 1.622 positivi, nessun guarito e 115 deceduti. Al momento l’unica regione in cui non si registrano morti è la Basilicata.

Ti potrebbe interessare: Decreto Cura Italia contro Covid-19: novità per imprese e famiglie, è ufficiale

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube