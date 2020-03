Covid-19: i dati ufficiali in Italia alle ore 18 del 20 marzo, 627 morti

La protezione civile ha appena comunicato i nuovi dati ufficiali relativi all’epidemia del coronavirus Covid-19 alle ore 18 del 20 marzo. Nuovo record di decessi in 24 ore: 627. I nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 4.670. Le vittime totali in Italia hanno superato così quota 4 mila. Esattamente sono 4.032 i morti. Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha detto inoltre che sono 5.129 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 689 in più di ieri. In Italia malati di Coronavirus sono complessivamente 37.860, con un incremento rispetto a giovedì di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 47.021. Sono invece 2.655 i malati ricoverati in terapia intensiva, 157 in più rispetto a giovedì.

Nuovo record di decessi in 24 ore in Italia per l’epidemia di Covid-19: 627

La Lombardia si conferma come la regione più colpita dall’epidemia di Covid-19. “i pazienti positivi sono 22264. Questo dato significa 2.380 in più rispetto a ieri, i ricoverati sono 7.735, con un aumento di 348, a cui vanno aggiunti 1.050 persone ricoverate in terapia intensiva, 44 in più, mentre i decessi sono 2.549, 381 in più. Questi dati sono stati resi noti dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, che ha aggiunto che sono 4.235 i dimessi. Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli ha anche affermato che il picco dei contagi arriverà tra 2 settimane.

Ti potrebbe interessare: Test per COVID-19 di Diasorin, ha avuto autorizzazione all’uso per risultati in un’ora

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube