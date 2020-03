Covid-19: i tre farmaci che stanno funzionando contro la polmonite e stanno dando speranza

Non essendoci ancora un vaccino e da quello che si intuisce bisognerà aspettare ancora tanto, per combattere il Covid-19 si fanno dei tentativi, prendendo come logico tutte le precauzioni del caso; sembrerebbe che ci sono alcuni farmaci che stanno rispondendo abbastanza bene e ridanno speranze a molti, malati e medici.

Covid-19: ci sono farmaci che danno delle speranze

Si va per tentativi mancando il vaccino, e ci sarebbero dei medicinali che starebbero dando dei buoni risultati. Sono degli antivirali che sono stati usati per altre patologie o virus, l’AIFA ha dato l’autorizzazione ad usarli in modalità off label.

Off label significa che ne è stata data l’autorizzazione di usarli per motivi diversi dalle loro indicazioni originali. Un primo esempio di speranza lo abbiamo a Napoli, due pazienti intubati sono stati trattati con il Tocilizumab, normalmente usato per l’artrite reumatoide, su di loro l’effetto è stato eccezionale, dopo poche ore i pazienti sono stati estubati.

Questo farmaco era già stato usato in Cina con degli ottimi risultati, adesso ha consentito il miglioramento di pazienti che abbiamo qui in Italia, esattamente a Modena, Fano, Pesaro e Cosenza.

Secondo il dottore Ascierto dell’Istituto tumori del Pascale di Napoli, questo medicinale darebbe degli ottimi risultati sul 50% di pazienti.

Il secondo farmaco che darebbe buoni risultati per combattere il Covid-19 è il Remdesivir, usato contro il virus Ebola e Marburg con risultati ottimi di guarigione per chi lo assumeva.

Un primo paziente trattato con questo medicinale è stato dichiarato guarito, la notizia ci arriva dal Policlinico San Martino di Genova.

Un altro farmaco che sembrerebbe contrastare bene il Covid-19 è il farmaco anti-malaria, degli studi hanno confermato l’efficacia dell’idrossiclorochina.

Lo studio ha fatto emergere che 75% delle persone che avevano il Covid-19 dopo 6 giorni di trattamento erano guariti grazie all’uso della clorochina, di solito usata contro la malaria.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube