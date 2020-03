Covid-19, pressione alta: impennata di casi, ecco i consigli dell’esperto

Purtroppo in questo periodo di emergenza al Covid-19, l’ansia e lo stress che tutti sono sottoposti dovuti alla quarantena ha fatto impennare i casi di pressione alta. Ci viene detto dai cardiologi che in questo periodo ci sono state molte chiamate di persone che soffrono di crisi ipertensive ma anche di persone che non avevano mai sofferto, ma con stress e ansia di questo periodo, anche loro hanno avuto dei problemi.

Pressione alta, impennata di casi: la colpa è del Covid-19

In questi giorni di emergenza Covid-19, molti pazienti che soffrono di pressione alta possono avere problemi con la loro terapia e nello stesso tempo problemi a cambiarla, sia per l’impossibilità di raggiungere il proprio medico, sia per reperire i farmaci.

Poi c’è il problema dei pazienti sani, che però a causa dello stress e avendo una predisposizione all’ansia, possono avere delle crisi ipertensive tanto da rendere necessario l’uso dei farmaci.

Poi bisogna fare attenzione alle Fake news, gira una voce che gli ace-inibitori per controllare la pressione favorirebbero il virus a livello polmonare.

Per contrastare il rischio della pressione alta stando a casa per chi soffre d’ansia bisogna trovare un modo per scaricare lo stress, è possibile farlo con dell’attività fisica.

Altra cosa importante è seguire una sana e corretta alimentazione; deve essere povera di sale e povera di grassi, attenzione a formaggi e insaccati, vanno a favorire l’aumento di peso e l’aumento della pressione.

Importante è bere molto, va a favorire la diuresi che aiuta a tenere la pressione bassa. Quello che si raccomanda a tutti, in particolare a quelli già sofferenti di pressione alta, di non interrompere le terapie e continuare a fare attenzione con l’alimentazione.

Per quelli invece che stanno bene e non soffrono di pressione alta, di fare attenzione a far si che non si presentino problemi.

