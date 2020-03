Covid-19: si rimane contagiosi per 8 giorni anche dopo la scomparsa dei sintomi

Uno studio pubblicato sulla rivista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, e condotto a Pechino, ha potuto evidenziare come la metà dei pazienti che sono stati trattati con dei sintomi lievi di Covid-19, ad un ulteriore verifica, hanno presentato ancora il virus nell’organismo e questo fino ad 8 giorni dalla scomparsa.

Covid-19: rimane contagioso fino ad 8 giorni dalla scomparsa dei sintomi

I risultati di questo lavoro e relativa scoperta inducono a chi ha avuto una seppur lieve sintomatologia respiratoria dipendente dal Covid-19, ad estendere la propria quarantena ancora per due settimane dopo la scomparsa dei sintomi, questo per avere la certezza di non contagiare le persone che ne vengono a contatto.

Questo studio è stato eseguito su 16 soggetti con un’età media di 35 anni che avevano mostrato problemi respiratori tra cui febbre, faringite e tosse, e in più erano risultati positivi al tampone.

Si è potuto rilevare che tutti i soggetti hanno avuto un tempo di incubazione pari a 5 giorni e presentato sintomi per un tempo che è durato di 8 giorni e per questo sono rimasti pericolosi a contagiare tutte le persone in contatto con loro dal primo all’ottavo giorno dalla scomparsa dei sintomi.

La cosa da rilevare di estrema importanza è che nonostante siano risultati negativi all’esame del tampone, per la metà di loro, il virus si continuava a diffondersi.

Da questo studio si è potuto trarre delle conclusioni molto importante, e cioè quello che bisogna fare attenzione ad avere contatti con persone diventati asintomatici da poco e trattarli con la stessa e medesima attenzione al quale vengono trattati i pazienti sintomatici.

Ci sentiamo di lanciare un appello a tutti quelli che si trovano in questa situazione, fate molta attenzione, più facciamo attenzione anche alle minime cose, e più torneremo ad una vita normale.

