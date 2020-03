Covid-19, sopravvive in aria 3 ore: come comportarsi in casa e in ascensore

Arrivano dall’America notizie sul Covid-19, emergono dei dati che dichiarano che il virus sopravvive nell’aria circa tre ore, ecco alcuni consigli di come comportarsi nei luoghi chiusi. Passa il tempo e gli scienziati riescono a trovare sempre più risposte alle domande sul virus.

Coronavirus: sopravvive nell’aria per tre ore, ecco alcuni consigli

Gli studi precedenti si erano fermati a stabilire la durata del virus e la sua sopravvivenza sulle superfici, ora si fanno ipotesi anche di quanto possa rimanere nell’aria, si parla di tre ore. Con questa ultima teoria l’attenzione per tutti e per il pericolo contagio diventa maggiore.

Secondo lo studio che ci arriva dall’America il virus resterebbe nell’aria per tre ore, ma la sua carica infettiva si andrebbe a dimezzare già nel giro di un’ora. Per quanto riguarda l’attenzione per evitare il contagio, si raccomanda sempre di mantenere il metro di distanza tra una persona e l’altra.

Rimangono le convinzioni che il Covid-19 si passerebbe attraverso le goccioline che si emettono dalla bocca quando parliamo, quando tossiamo, quando starnutiamo e quando respiriamo. Il consiglio per i luoghi chiusi, se ci si sta in più persone, conviene rimanere sempre un po’ la finestra aperta, in luoghi chiusi e affollati addirittura sarebbe consigliato indossare la mascherina.

La raccomandazione quando si prende l’ascensore è quella di entrarci una persona una volta, possibilmente con mascherina e guanti, a ancora meglio non prenderla proprio. La raccomandazione è quella di non esagerare, sui vestiti non ci sono pericoli ma se vi volete sentire sicuri potete lasciare il giaccone all’aperto.

Per esserci un possibile contagio sui vestiti significherebbe che qualcuno vi ha tossito o starnutito addosso, che si tocchino con le mani le goccioline sul cappotto e che vi tocchiate la faccia con quelle mani. Ma se teniamo le distanze tutto questo non può mai accadere.

Fate attenzione a tutto quello che si sta dicendo, è vero che il virus sopravvive per qualche giorno, ma la sua carica è irrisoria quando si parla di asfalto, lo sporco crea un biofilm e fa da barriera protettiva su batteri e virus, ma anche qui dovemmo calpestare dove qualcuno ha lasciato le goccioline, toccare con mano la suola delle scarpe e mettersi le mani in bocca, pressocchè impossibile.

Bisogna essere realisti, è più probabile che possiamo infettarci su maniglie, superfici, in vetro, ma l’importante alla base è l’igiene delle mani e delle superfici, non toccarsi mai naso, bocca e occhi è la cosa migliore, e lavarsi spesso le mani.

Poi ci sono studi che fanno una lista della permanenza del virus su materiali vari, vediamo quali:

Rame, quattro ore ma si dimezza dopo due ore Cartone, ventiquattrore e si dimezza dopo cinque ore Acciaio, quarantotto ore e si dimezza dopo sei ore Plastica, settantadue ore e si dimezza dopo sette ore

Attenzione a quando fate la spesa, usate guanti, non toccatevi mai naso, bocca e occhi e appena arrivati a casa lavatevi subito le mani.

