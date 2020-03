Covid_19: vitamina C in USA utilizzata come integrazione a quella farmacologica

In America, esattamente nello stato di New York ai pazienti malati da Covid-19 si stanno somministrando dosi massicce di vitamina C e utilizzata come una soluzione integrativa a quella farmacologica, questo accade nell’azienda ospedaliera Northwell Health dal dottor Andrew Weber che somministra per via endovena 1500 milligrammi della sostanza vitaminica.

In America somministrata vitamina C per i malati di Covid-19

Questa decisione è stata presa dal dottore americano dopo che questa stessa terapia è stata usata a Shangai con dei buoni risultati, e dichiara:

I pazienti che ricevono vitamina C migliorano in maniera significativa rispetto a chi non riceve la vitamina C. Richiede un quantitativo elevato per avere effetto, ma non è un trattamento evidenziato perché non si tratta di un medicinale”.

Si sta spargendo la voce che in America molti ospedali stanno adottando questa soluzione, attenzione, non come terapia sostitutiva a quella farmacologica, ma come integrazione alla terapia che già fanno. Di solito i farmaci che in America abbinano alla vitamina C sono la idroclorochina, che è un farmaco anti-malaria e azitromicina che è un antibiotico.

L’utilizzo nelle strutture ospedaliere della clorochina e la forte promozione fatta dal Presidente Trump ha convinto una coppia dell’Arizona ad inventarsi in proprio, una terapia che vede impegnata principalmente questa sostanza.

I risultati però non sono stati dei migliori e incoraggianti, i coniugi utilizzavano la versione che era destinata alla pulizia degli acquari; il marito non ce l’ha fatta ed è deceduto, la moglie si trova in gravissime condizioni.

Con il Covid-19 non si scherza e integrare ad una cura farmacologica della vitamina C, non si fa qualcosa che può risultare pericoloso, ma affrontare e sfidare il Covid-19, virus che ancora noi dopo tre mesi non conosciamo, è meglio che lasciamo stare, lasciamo lavorare in pace dottori e scienziati e vedremo che ne usciremo fuori prima o poi.

