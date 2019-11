Creare un piccolo business online, come scegliere l’hosting

Ormai il mondo del web assume sempre più importanza nella vita lavorativa. Sono tante le professioni nate negli ultimi anni che si basano principalmente sulla creazione di un business online. Ma quali sono i segreti per avviare una carriera virtuale e riuscire di conseguenza ad incassare ottimi profitti?

La soluzione sta nella creazione di un sito. Possedere un portale web personale rappresenta una delle basi fondamentali per indicizzarsi sui motori di ricerca e farsi trovare dai clienti. Ma per attuare una strategia vincente, è importante creare un dominio e un servizio hosting che sia d’effetto. In che modo? La risposta si chiama Shopify.

Cos’è Shopify?

Con Shopify hosting e dominio si ha un servizio sicuro e personalizzabile. Per chi non lo sapesse, il dominio principale può a sua volte possedere una serie di sottodomini che variano a seconda dell’attività commerciale da voi prestabilita.

In questo modo, si è in grado ad esempio di scindere in due sezioni diverse il blog personale da quello aziendale. Inoltre, è possibile impostare un numero infinito di indirizzo email di destinazione e di sottodirectory. Così facendo, avrete l’opportunità di catalogare i prodotti sia all’interno del vostro shop online che del vostro blog.

Oppure, in riferimento ai nomi dei domini, è possibile scegliere tra estensioni standard, nazionali o premium (ce ne sono più di 50 disponibili!). E non è tutto: in questa maniera riuscirete ad ottenere un dominio senza eguali e che rispecchi al 100% gli obiettivi della vostra azienda.

Insomma, i vantaggi di Shopify sono tantissimi. Senza contare il fatto che i prezzi sono super vantaggiosi e personalizzabili in base alle proprie esigenze.

Sicurezza dei dati

Chi decide di avviare un business online, punta sempre a dei servizi che oltre a risultare eccellenti siano allo stesso tempo sicuri. Creare un dominio senza prima informarsi sulla sicurezza dei propri dati sarebbe un gesto abbastanza incosciente.

Ma con Shopify ciò non accade: tutte le informazioni “segrete”, vengono resi pubblici soltanto al proprietario e non al pubblico. Questo perché possiede la cosiddetta WHOIS privacy: tale strategia consente di avere un indirizzo di email anonimo (a volte anche un numero di telefono) associato al proprio nome dominio. Di conseguenza, riuscirete comunque a ricevere dei contatti commerciali, i quali saranno però filtrati da spam.

Insomma, non si può chiedere di meglio!

Pagamenti

L’hosting è incluso in ogni livello dei piani di pagamento di Shopify; non è necessario pagare per un host esterno.

L’hosting di Shopify è il migliore della categoria , grazie a una rete CDN mondiale, è veloce per tutti i clienti, indipendentemente dal paese. Shopify restituisce la maggior parte delle pagine entro 80 millisecondi e vanta un uptime del 99,7%, il tuo negozio sarà attivo e reattivo

Possiamo aiutarti a configurare il tuo nome di dominio esistente, se ne hai uno, oppure puoi acquistarne uno nuovo tramite Shopify. In realtà, non c’è nulla da configurare: Shopify configura e mantiene l’hosting del tuo sito, assicurando che tutti gli aggiornamenti software siano installati e esegua automaticamente il backup dei dati.

Se si ospita il proprio sito Web, è necessario tenere presente che ci saranno costi del server, che dovrebbero iniziare da $14 al mese ma potrebbero essere migliaia di sterline al mese per un servizio gestito. Se fai crescere la tua attività, utilizzando una piattaforma self-hosted come Magento, pagherai di più per più prodotti e visitatori acquisiti.

Per fortuna non è mai un problema con Shopify perché è incluso nel prezzo del piano di abbonamento. Per una suddivisione completa dei prezzi di Shopify e dei vantaggi di ciascun piano, visita la pagina dei prezzi di Shopify .

E allora date inizio al vostro business online, scegliendo Shopify: un servizio efficiente, ottimizzato per motori di ricerca e creatore di tutte le funzionalità che desiderate.

Volete constatarne la qualità? Visitate il sito ufficiale e iniziate la prova gratuita per 14 giorni… ne rimarrete soddisfatti!

