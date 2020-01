Creare un video deepfake con questa applicazione

Nei mesi scorsi girvano in rete dei video piuttosto assurdi: scene cul di film di successo interpretati magistralmente da altri attori. Un esempio era una scena del film di Shinning dove, però l’attore riportato nel video non era Jack Nicholson, ma bensì Jim Carrey, che al film non partecipò proprio. C’era chi parlava di remake, chi di una versione dello stesso film girato però con Carrey al posto di Nicholson. Insomma, le tesi erano le più diverse ma solo alla fine si scoprì la tecninca del deepfake. Certo, esistono delle applicazioni deepfake che possono avere cattive intenzioni, come quella che prende il viso di personaggi famosi e non e ne mostra il corpo nudo, ma esiste un’applicazione le cui intenzioni sono tutte positive. Stiamo parlando di Doublicat.

Ritrovarsi in film celebre con la tecnica del deepfake grazie ad una nota applicazione

L’applicazione sopra riportata, la Doublicat, è disponibile si su Play Store che sull’App Store di Android e iOS.

Il suo scopo è davvero molto divertente e cioè quello di cerare delle GIF dove i soggetti di un film cambieranno improvvisamente volto, prendendo quello di un amico,un parente, ma anche il vostro.

Per usare l’applicazione non è necessaria una grande conoscenza del mondo della tecnologia, anzi, Doublicat è davvero molto basilare.

La stessa applicazione deepfake chiederà, dove averla scaricata, di possedere i dati del volto di chi deteniente il cellulare, aprendo una fotocamera e permettendo quindi di fare un selfie, o una foto normale.

Dopo si passa ad una lista proposta dalla stessa applicazione piena di GIF animate, divise in base alle categorie.

Passerà poco tempo e potrete ritrovarvi o far ritrovare i vostri amici o parenti in un film che si adora o in una celebre serie tv, e salvare queste GIF per poi usarle tranquillamente.

Certo, l’applicazione deepfare di Doublicat non è eccezionale, ancora molti lavori di miglioramento devono esser fatti, ma è comunque in grado di far divertire.

Dall’altra parte c’è un grande aspetto positivo, il quale ci permetterà di perdonare questo lato grafico e tecnico un po’ di basso livello.

L’aspetto positivo riguarda la privacy, che è molto importante dopo i recenti episodi di deepfake realizzati per infamare personaggi famosi con dei falsi nudi.

I creatori dell’applicazione hanno dichiarato che le foto scattate subito dopo il lavoro di elaborazione verranno definitivamente distrutte.

Leggi anche:

Deepfake: Facebook li vieta

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube