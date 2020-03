Creata un’app salvavita contro il contagio da Coronavirus

Il Governo di Singapore ha realizzato una nuova applicazione dal nome Trace Together in grado di salvare da un possibile contagio di Coronavirus. Infatti, attraverso l’app, che utilizza il sistema bluetooth per rilevare altri cellulari che la posseggono, si viene a conoscenza se si è stati in contatto con una persona scoperta positiva al Coronavirus. Grazie all’avviso dell’app, chiunque la scarichi sul proprio cellulare potrà agire nei modi opportuni in anticipo. Vediamo qualche ulteriore informazionie sull’app.

Singapore crea l’app salvavita e anticontagio contro il Coronavirus

Singapore sta seguendo la scia della Cina la quale quasi un mese fa realizzò un’applicazione dalle stesse funzioni che era in grado di avvertire qualora si presentasse un rischio di contagio da Coronavirus.

Se si scarica l’app TraceTogether si possono salvare importanti dati come gli incontri, la distanza tra le persone e la lunghezza dello scambio,che verranno poi criptati nel telefono per la durata di 21 giorni.

Se nel corso di questi 21 giorni l’utente che ha scaricato l’app si ammala, le autorità hanno il diritto di poter accedere all’app e di studiare tutti gli incontri conservati nella stessa avuti con altre persone.

QUesti, poi, potranno essere avvisate della scoperta fatta, mettersi in quarantena e magari curarsi qualora ce ne fosse bisogno.

L’applicazione è stata creata non solo come rilevatore di possibili contagi, ma soprattutto per evitare che la sola memoria del singolo risultato positivo non ricordi con esattezza tutte le persone con la quale ha avuto degli incontri nei giorni precedenti al virus.

In tal caso, si riuscirebbe ad arrivare ad altri possibili contagiati, avvertirli e aiutarli senza perdere tempo.

Per quanto riguarda il problema della privacy, tutti i dati registrati vengono salvati sul telefono e nel caso in cui l’utente risulti essere positivo al Coronavirus, sarà lui stesso a fornire loro l’autorizzazione per inviarli al Ministero della Salute di Singapore.

Leggi anche:

House party, giocare lontani ma vicini con l’app del momento

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube