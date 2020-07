Creatura misteriosa in foto di un turista: è il mostro di Loch Ness?

Una foto che sembra mostrare una massiccia creatura che nuota in Scozia ha suscitato un nuovo dibattito sull’esistenza del mostro di Loch Ness. Un uomo di nome Steve Challice, originario della Gran Bretagna, ha dichiarato di aver scattato la foto mentre era in vacanza l’anno scorso quando ha notato delle increspature nell’acqua. “C’era questo vortice nell’acqua di fronte a me, così ho iniziato a fotografare”, ha spiegato. “La misteriosa creatura è uscita momentaneamente dall’acqua e poi è sparita di nuovo. All’inizio l’ho messa online perché pensavo fosse un pesce e volevo sapere se qualcun altro avesse visto qualcosa del genere.”

Mostro di Loch Ness: la foto di un turista riapre il dibattito

Molti utenti di social media credono che la creatura sia il famoso mostro di Loch Ness, ma l’autore della foto dice di non essere così convinto. “Se devo essere davvero onesto, non credo che fosse il mostro di Loch Ness. Ho una teoria, penso possa essere un pesce gatto. Loch Ness è aperto sul mare all’estremità nord, quindi mi chiedo se è qualcosa che è arrivato dall’esterno.” Sfortunatamente per Steve, la gente ora sta suggerendo che l’immagine è falsa perché la creatura mostrata ricorda da vicino l’immagine di un pesce gatto che è stato catturato in Italia nel 2018. Il pesce gatto ha modelli di pigmentazione sul retro che si dice siano unici come le impronte digitali.

