Crema mani: un test svizzero ha bocciato due marche note italiane, ecco quali sono

Le mani sono esposte agli eventi atmosferici e per limitare il danno della pelle secca, usiamo la crema per le mani, per evitare di creare piccole ferite che danno fastidio e sono antiestetiche. Da generazioni ci sono alcune marche che si usano da sempre come la Nivea e Dove. Eppure, un test svizzero ha bocciato queste due marche, analizziamo il perché.

Bon a Savoir ha fatto esaminare da un laboratorio di Hannover, quattordici marche di crema per le mani, facendo valutare gli ingredienti e mettendo in risalto quelli sospetti.

Classifica della crema mani

Al primo posto come crema migliore si è classificata la crema Ombia, i motivi che l’hanno messa sul podio tra le migliori sono: non contiene profumi allergizzanti, non contiene Peg (sostanze che aumentano l’impermeabilità della pelle), non contiene parabeni. Questa crema si può acquistare nella catena di supermercati Aldi.

All’ultima posizione, c’è la nota crema Dove, i test hanno rilevato un mix di sostanze sospette sopra menzionate (parabeni, peg, profumi). Nella classifica anche la Nivea, Nutriente e Ripara & Protegge è stata bocciata per gli stessi motivi, la presenza di un mix di sostanze sospette con una discreta quantità di Peg.

Ma come capire qual è la crema per le mani adatta? Ecco alcuni consigli

Non è facile capire quale crema mani scegliere, anche dopo la rilevazione di questi test che lasciano un po’ sconcertati. Ma vediamo cosa consigliano gli esperti.

Le creme mani devono avere un effetto idratante come la paraffina o i grassi vegetali a base di Karité o olio di palma. La paraffina ha un effetto più duraturo ma con il tempo i suoi componenti tendono ad accumularsi nel corpo. Il consiglio è quello di scegliere creme mani naturali e leggere con attenzioni gli ingredienti. Di solito i grassi minerali sono indicati con questi nomi:

ceresina,

cera microcristallina,

olio minerale,

paraffina,

ozokerite,

parrafinum liquidum o persino petrolato.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube