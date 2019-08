Crisi di governo: Salvini, sfiducia a Conte il 20 agosto

Matteo Salvini dice a Non Stop News su Rtl 102.5 che il 20 agosto si sfiducerà Conte “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”.

Salvini, poi, da la sua opinioni sulle misure attivate da questo governo ed in particolare sul reddito di cittadinanza che “In tante realtà, soprattutto del Sud si sta trasformando in incentivo in lavoro nero. Lo cancello? No, ma sono situazioni che vanno monitorate. Preferisco crescita e sviluppo all’assistenza”.

La crisi di governo, quindi, continua e non resta altro da fare che vedere cosa accadrà veramente il 20 agosto.

Dall’altra parte Di Maio di Salvini dice su Facebook che “ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna!” e che “Il 20 agosto noi ministri del Movimento 5 Stelle saremo al fianco di Giuseppe Conte in aula per sostenerlo contro la sfiducia della lega. Li aspettiamo al varco!”.

