Le ultime notizie sulla crisi del Governo ha creato una sorta di panico fra i cittadini. Stamattina ci sono arrivate molte mail che ci chiedono cosa succederà alla quota a100 e a reddito di cittadinanza? Matteo Salvini ha dichiarato pubblicamente la crisi di Governo, proponendo come premier. La maggioranza non c’è più, si va alle urne saranno gli elettori a decidere. Per Di Maio, Salvini ha tradito gli elettori. Salvini si fa forte dei sondaggi politici che lo danno primo e vedono il Movimento 5 Stelle in forte discesa.

La crisi di Governo preoccupa i cittadini per Quota 100 e RdC

Di fronte a tutto questo ingarbugliarsi di eventi, ci sono i cittadini che hanno avuto fiducia in un governo a firma di due movimenti che si completavano per le diverse idee. Ma anche troppo contrastanti tra loro ed è successo quello che l’opposizione aveva preventivato dal primo momento.

Dall’altra ci sono i cittadini, lavoratori che hanno presentato domanda di quota 100 e sono in attesa di andare in pensione. Si chiedono cosa succederà adesso? Sembra un film già visto, quando la Fornero instaurò con la cancellazione e modifiche delle norme pensionistiche dando vita agli “esodati”, cittadini italiani che si sono trovati senza lavoro e senza pensione.

La quota 100 permette ai lavoratori di anticipare la pensione con 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi. Questa misura pensionistica è legge e sarà in vigore invia sperimentale per tre anni. Almeno per questi tre anni dovrà rimanere in vigore. Poi un nuovo Governo potrà decidere di non procedere al rinnovo.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle, non credo possa essere cancellato. Sicuramente potrà essere rivisto.

Inoltre, ci saranno nuove elezioni e si dovrà vedere quale maggioranza andrà al Governo, al momento i sondaggi riportano che la Lega è prima, ma le cose cambiano velocemente, e forse questo pugno di forza non piace a tutti, anche perché ribalta tutte le promesse fatte e il contratto di Governo presentato con tanti buoni propositi.

