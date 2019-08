Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata: niente paura non si perde

Molti i dubbi sui nostri lettori riguardo alla previdenza e ancora di più è la paura, dopo aver raggiunto faticosamente il diritto alla quiescenza, di poter perdere il cosiddetto “treno del pensionamento”. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza sui diritti acquisiti, sulla cristallizzazione del diritto alla pensione e su quello che potrebbe accadere se la normativa variasse. Una nostra lettrice ci scrive:

Buongiorno, sono nata il 17 luglio 1959 e sono dipendente del settore sanità. A marzo 2020 avrò acquisito il diritto alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi versati.

In base al nostro contratto firmero’ il diritto a settembre 2019. Domanda una volta firmata la data del diritto alla pensione.In caso di cambiamento della legge in uso, la data del pensionamento potrà subire delle variazioni? Grazie

Cristallizzazione del diritto alla pensione

Innanzitutto chiariamo alla nostra lettrice che il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata per le donne è di 41 anni e 10 mesi e non di 42 anni e 10 mesi (che è il requisito per gli uomini). Di fatto, quindi, il diritto al pensionamento è stato già raggiunto da diversi mesi e l’accesso alla pensione può accedere anche subito. Il consiglio che do alla nostra lettrice è di presentare quanto prima domanda di pensione che per essere accolta, per i dipendenti pubblici, richiede fino ad 8 mesi.

Per quel che riguarda, invece, il diritto acquisito a potersi pensionare, chiariamo che una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, a condizione che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente.

Questo cosa significa? Che una volta che si acquisisce il diritto alla pensione quel diritto si cristallizza, ovvero, non viene più intaccato da eventuali aumenti di età pensionabile o di età contributiva.