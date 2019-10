Cristiano Ronaldo: Record di gol nel mirino

Cristiano Ronaldo, si sa è sempre a caccia di nuovi record e traguardi, il suo è un continuo rincorrere a migliorarsi a essere costantemente il numero uno. Il prossimo record è quello dei 700 gol in carriera e tenterà di portarlo a casa in serata, con la maglia della nazionale.

Cristiano Ronaldo: record di 700 gol ad un passo

Questa sera, in Ucraina, per Cristiano Ronaldo record di gol nel suo mirino esplosivo. E’ a solo un gol di distanza dal bottino pieno, Cr7, nella sua carriera, tra nazionale portoghese e squadre di club. Nella partita valevole per le qualificazioni europee, da disputare alle 20,45 in Ucraina, il portoghese cercherà di fare il fatidico gol che lo porterebbe ad un altro grande step personale. Se si contassero anche le reti con la nazionale giovanile (quando Cristiano Ronaldo era un “pischello”) il portoghese ora avrebbe un bottino di 717 gol siglati. Se dovesse fare cilecca nella serata ucraina, con la maglia della nazionale, Cr7 ci riproverà senza dubbio sabato prossimo, allo Juventus Stadium, nell’anticipo di Serie A contro il Bologna.

Cristiano Ronaldo: record di gol assoluto possibile?

Il primato dei record di gol spetta, tuttavia, a Josef Bican, calciatore austriaco, con 805 gol in carriera, seguito da Pelè con 779 reti. Una distanza sicuramente robusta quella che separa Cristiano Ronaldo dalle prime due posizioni, anche perché il portoghese ha già 34 anni, ma non necessariamente impossibile. Basti pensare che Cr7 è stato capace di siglare anche più di 50 reti in alcune stagioni e, anche se al momento è fermo a quota 3 (tra Champions e campionato) nella stagione corrente, con la Juventus non è da escludere che possa dare corpo al suo bottino e andare a caccia di nuovi record di gol. Il primo nel suo mirino è Gerd Muller, tedesco con 730 gol siglati. Quello sì, un record decisamente afferrabile per il marziano portoghese.

