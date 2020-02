A causa del coronavirus, tra le varie emergenze di questi ultimi giorni abbiamo la carenza di personale sanitario. Per questo motivo, la Croce Rossa Italiana cerca infermieri e medici per svolgere attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi con lo scopo di impedire la diffusione del coronavirus (CODIV-19).

Coronavirus e Croce Rossa Italiana: ecco i profili richiesti

La CRI, Croce Rossa Italiana cerca per emergenza coronavirus personale sanitario da inserire nelle sedi di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Campania e Puglia e, nello specifico, per le città di Bergamo, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Firenze, Pisa, Venezia, Ravenna, Bari, Brindisi e Roma. I candidati, assunti fino a fine emergenza, si occuperanno di varie attività, come: assistenza sanitaria generica, interventi di pronto soccorso e indagini epidemiologiche. Attualmente i profili richiesti sono medici e infermieri per le seguenti città:

Infermieri Milano Malpensa

Medico Milano Malpensa, Bergamo, Firenze, Milano Linate, Ravenna, Venezia, Roma (sede centrale)

Medico Venezia, Bergamo, Milano Linate, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, Brindisi (scegliere la preferenza nel form, anche più di una).



I candidati selezionati svolgeranno le attività richieste come liberi professionisti. La retribuzione sarà di: 17,36 euro l’ora per gli infermieri e 25 euro l’ora per i medici, per una media di 100 ore mensili rendicontate.

Ecco come candidarsi

Gli infermieri e i medici interessati a queste offerte, possono visitare il sito della Croce Rossa Italiana e, alla pagina “Lavora con noi”, scegliere l’offerta più congeniale e inviare il curriculum tramite l’apposito modulo.

