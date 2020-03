Crostaceo mangia plastica: ecco di cosa si tratta

La notizia è stata diffusa dal WWF Italia e riporta quanto scoperto da una ricerca svoltasi nell’Oceano Pacifico. La fossa delle Marianne è la più profonda depressione marina dell’intero globo con i suoi circa 11.000 metri di profondità che si trova a sud del Giappone e ad est delle Filippine. Approfondiamo la vicenda.

Fossa delle Marianne, un luogo decisamente remoto e realmente poco accessibile, eppure proprio li è stato, scientificamente, osservato un nuovo tipo di creatura marina un crostaceo. Nulla di eclatante, si direbbe, se non fosse che in qualcuna di queste creaturine degli abissi sono state trovate tracce di PET, una delle sigle che identificano la plastica. La cosa preoccupante è che dei rifiuti tossici, assolutamente non biodegradabili abbandonati dall’uomo hanno raggiunto prima dell’uomo stesso questa specie.

Ma di cosa dovremmo preoccuparci? Beh in assoluto la cosa più preoccupante è il trend, ovvero la tendenza alla crescita dell’inquinamento delle acque marine. Cambiare questi andamenti è davvero difficile specialmente quando ci si affida al buon senso comune e questo non perché l’essere umano è stupido. Ma la collettività spesso si comporta come tale perché poi come individui ci autoassolviamo con ragionamenti interiori che non contemplano il fatto che siamo singoli e parte di una comunità contemporaneamente. Ma se, quando dobbiamo ragionare come individui, ci affidiamo al pensiero e al modo di fare comune e viceversa, allora succede che prendiamo delle decisioni sbagliate e non ne sentiamo la responsabilità. La spiegazione di questo ed altri trend preoccupanti forse è tutta qui.

P.S. Gli esecutori di tale ricerca hanno battezzato questo Crostaceo “Eurythenes plasticus”.

“Meditate gente… meditate” (Renzo Arbore)

