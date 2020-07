CUPRA el-Born è ora ufficiale e arriverà sul mercato nel 2021

Durante questi ultimi mesi si era ipotizzato che SEAT el-Born avrebbe finalmente visto la luce solo con il marchio CUPRA. Dopo molte voci, possiamo dire che adesso è ufficiale. CUPRA el-Born è stata annunciata ufficialmente. La casa spagnola ha confermato che el-Born sarà venduto solo come CUPRA. Durante l’annuncio è stato chiarito in ogni momento che questa decisione non avrà effetti negativi su SEAT poiché “se CUPRA fa bene, SEAT farà bene”. Un lancio incluso in un ambizioso piano di investimenti per il prossimo decennio.

E’ finalmente ufficiale l’arrivo della nuova Cupra el-Born

SEAT investirà un totale di 5 miliardi di euro per l’anno 2025. Risorse finanziarie che, tra le altre cose, saranno utilizzate per lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrificati. Sia per SEAT stesso che per CUPRA. Tornando alla Cupra el-Born, sarà il primo modello Cupra ad utilizzare la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Un’architettura destinata esclusivamente ai veicoli elettrici. Esteticamente, come si può vedere dalle immagini che accompagnano questo articolo, sarà rapidamente riconoscibile anche se sono state apportate piccole modifiche per adattare il design originale al linguaggio che CUPRA sta applicando ai suoi nuovi modelli.

Per quanto riguarda la sezione meccanica, un aspetto chiave quando si parla di un elettrico, si noti che la vettura dispone di una batteria agli ioni di litio da 82 kWh che alimenterà un motore elettrico montato sull’asse posteriore. Disporrà di un’autonomia di 500 chilometri e sarà in grado di accelerare da 0 a 50 km / h in soli 2,9 secondi. Pertanto, siamo di fronte a un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto al concetto SEAT el-Born presentato lo scorso anno al Motor Show di Ginevra. Quando arriverà la CUPRA el-Born? E’ stato confermato che la prima auto elettrica CUPRA arriverà presso le concessionarie nel 2021. Il nuovo el-Born sarà prodotto in uno stabilimento Volkswagen situato in Germania.

