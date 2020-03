CUPRA Formentor: prime immagini del nuovo SUV

Cupra Formentor è stato finalmente svelate con le prime immagini ufficiali pubblicate online dalla casa automobilistica spagnola che in un primo momento avrebbe dovuto presentare il SUV al Salone dell’auto di Ginevra 2020 che invece è stato annullato. Questo SUV Coupé ad alte prestazioni combina il DNA del marchio, con tecnologie all’avanguardia, un design esterno accattivante, interni accoglienti per guidatore e passeggeri e opzioni meccaniche molto avanzate e ad alte prestazioni. CUPRA Formentor è quindi un modello che unisce raffinatezza, innovazione e un’esperienza di guida eccezionale.

È un veicolo che unisce le qualità dei SUV e delle auto sportive e arriva in un momento in cui il segmento dei SUV Coupé assisterà a una crescita incredibile. Mostra l’ambizione, l’espressività e l’ispirazione del marchio e sottolinea il posizionamento di CUPRA come marchio incentrato sulla tecnologia che guarda al futuro. Il suo corpo bicolore ricorda un robusto SUV, ma il design del Formentor utilizza questa tecnica estetica per alleggerire la silhouette del veicolo.

In questo senso, le dimensioni dell’auto esemplificano chiaramente il mix di concetti che si adattano completamente alle esigenze dei clienti attuali, offrendo l’essenza di una sportiva a cinque porte compatta, con le dimensioni di un SUV coupé. Cupra Formentor misura 4.450 mm di lunghezza e 1.839 mm di larghezza. La sua altezza di 1.511 mm offre uno spazio interno degno di nota per tutti i passeggeri, che, combinato con una battaglia di 2.680 mm, offre uno spazio significativamente più ampio nell’area dei sedili posteriori e un bagagliaio con una capacità di 450 litri con forme molto regolari.

D’altra parte, la sportività è rappresentata dall’enfasi visiva che cade sul retro del veicolo mentre la lunghezza del cofano è accentuata, ottenendo così proporzioni che esprimono grande dinamismo. La perfezione del suo design amplifica chiaramente la qualità esterna del veicolo, che acquista forza con l’integrazione della luce posteriore continua e funzionale , migliorando l’estetica distintiva della parte posteriore del veicolo e dei cerchi in lega da 19 “ di serie, disponibile anche nel colore rame, che ospita il sistema frenante firmato Brembo.

Il design esterno unico di CUPRA Formentor si adatta perfettamente ai suoi interni di alta qualità, che forniscono un senso di modernità e sportività archetipica di CUPRA, in linea con i suoi valori. Il cruscotto sembra galleggiare, una sensazione accentuata dalla luce ambientale che circonda l’interno grazie alla tecnologia di illuminazione a LED, che è implementata lungo la parte anteriore dell’abitacolo e nel rivestimento delle portiere.

Cupra Formentor sarà disponibile al suo lancio con due unità di potenza ad alte prestazioni, progettate per generare un’esperienza di guida unica. Al vertice della gamma c’è il motore a benzina TSI da 2 litri, con iniezione diretta e turbocompressore, che offre una potenza massima di 310 CV (228 kW) e una coppia di 400 Nm. CUPRA Formentor integra la tecnologia ibrida plug-in PHEV . Il motore a benzina 1.4 TSI sviluppa 150 CV (110 kW), che è combinato con il motore elettrico 115 CV (85 kW) con una batteria agli ioni di litio con una capacità di 13 kWh. Pertanto, CUPRA Formentor ottiene i benefici attesi dal cliente, in sintonia con il rispetto per l’ambiente. In effetti, questa unità di potenza offre una potenza complessiva combinata di 245 CV (180 kW) e una coppia massima di 400 Nm e ha un’autonomia in modalità esclusivamente elettrica di circa 50 km, secondo il ciclo WLTP.

