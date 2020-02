CUPRA Formentor sarà svelata a Ginevra 2020

Seat ha confermato il lancio della versione di produzione di CUPRA Formentor nell’imminente edizione 2020 del Motor Show di Ginevra. Il concept CUPRA Formentor è stato presentato al Motor Show di Ginevra 2019 ed è il primo modello creato appositamente sotto gli emblemi di CUPRA, la nuova divisione sportiva e premium di SEAT. Dopo il recente lancio della quarta generazione di SEAT León, abbiamo scoperto che Formentor è davvero fortemente basato sulla nuova generazione del modello compatto, di cui possiamo anche dire che si tratta di una nuova variante con carrozzeria crossover di questa gamma, anche se al momento non è stata presentata alcuna variante con gli emblemi SEAT. Ciò che potrebbe cambiare nel prossimo futuro, in quanto il capo del design dell’azienda spagnola, Alejandro Mesonero-Romanos, ha detto ad alcuni media anglosassoni che potrebbe esserci una variante SEAT in seguito.

Per quanto riguarda la variante di produzione di CUPRA Formentor, il poco che sappiamo è che avrà un design quasi identico al concetto che lo ha anticipato. Questo è confermato dai diversi prototipi di sviluppo mimetizzati che abbiamo visto in questi mesi che avevano gli stessi elementi del corpo e gli accessori del prototipo del 2019. Ciò che non è ancora chiaro è se il modello avrà lo stesso sistema ibrido del prototipo che è proprio la stessa meccanica ibrida plug-in che monta la nuova SEAT León eHybrid. Uno schema composto dal motore a benzina 1.4 TSI associato a un motore elettrico che eroga una potenza totale combinata di 204 CV, sebbene il modello CUPRA avrà probabilmente più potenza. Allo stesso modo, la variante crossover può avere meno autonomia in modalità elettrica pura che è di 60 chilometri nel caso di León eHybrid.

