Cura della pelle: ecco cosa fare durante la quarantena

Durante la quarantena dobbiamo cercare di riempire gli spazi della giornata, e ne abbiamo tanti, specialmente per chi è impossibilitato a lavorare da casa. Uno delle cose che potremmo fare è curare la salute della nostra pelle. In particolare già tenere una giusta alimentazione potrebbe essere un buon inizio.

Cura della pelle: ecco gli alimenti che vi potrebbero aiutare

Per avere una cute radiosa gli alimenti che si possono consigliare sono: tè verde, semi di lino, cioccolato fondente, curcuma, cereali integrali, frutta secca e frutti rossi. Degli altri alimenti che rappresentano frutta e verdura e che possono apportare e migliorare la salute della vostra pelle sono:

I pomodori: forniscono vitamina A, C e K. Aiutano a prevenire il cancro al seno e aiutano a prevenire e migliorare il metabolismo di grassi e zuccheri. I broccoli: grandi fonte di vitamina C e K, aiutano molto nella coagulazione del sangue rafforzando le ossa e i tessuti del corpo, contengono poche calorie. Gli spinaci: è molto importante se li riuscite ad inserire nei frullati. Apportano pochissime calorie, contengono calcio, ferro, vitamine e antiossidanti. Sono molto consigliati per chi ha un’alimentazione priva di carne e latticini. Le arance: sono un potente antiossidante e grande fonte di vitamina C, promuovono le guarigioni e rafforzano il sistema immunitario. Le arance contengono calcio, beta-carotene, fosforo, acido folico e magnesio. Le fragole: ricche di minerali, magnesio e ferro, e in più contengono anche calcio, rame, silicio, manganese e fosforo; grandi alleate anche per malattie intestinali che possono essere la colite ulcerosa e il morbo di Chron.

Si raccomanda a tutti i soggetti che decidono di seguire una dieta o un regime alimentare, di non farlo mai da soli, di contattare sempre il proprio medico curante o il medico con cui sono in cura per la patologia che hanno.

