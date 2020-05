Cure naturali per star bene con piante e radici, quali sono e a cosa servono? Premesso che, in patologie gravi o allo stato acuto, è indispensabile ricorrere ai farmaci allopatici, da secoli per altre forme morbose meno allarmarti la medicina e la farmacologia consigliano l’utilizzo, anche in associazione, di prodotti naturali o omeopatici derivanti dalla lavorazione di varie sostanze dalle riconosciute e più varie proprietà benefiche; il più conosciuto, tra queste, è sicuramente il miele le cui virtù sono apprezzate dai tempi di Aristotele, sia come lenitivo che come antinfiammatorio; sempre prodotta dalle api vi è poi la propoli utilizzata in gocce o come componente di integratori per la cura delle infezioni delle vie respiratorie; per le sue qualità antibatteriche ed energizzanti viene utilizzato lo zenzero (una radice di origine orientale) mentre, come immunostimolante e antivirale, è da sempre molto apprezzata l’echinacea; da alcuni anni, come detergente e cicatrizzante delle ferite nonché coadiuvante della funzionalità intestinale, viene richiesta l’aloe ( pianta utilizzata anche nella cosmesi).

Vi sono poi gli oli essenziali, come tea tre, origano e timo che, per la loro formulazione concentrata, debbono essere usati in piccole dosi(gocce) per non provocare fenomeni di sensibilizzazione e/o irritazione di cute e mucose.

Cure naturali: utilizzo e controindicazioni

Proprio perché naturali i farmaci omeopatici, per spiegare tutti i loro effetti, debbono essere assunti per lunghi periodi non dando luogo a problemi di assuefazione come gli allopatici; devono però essere sempre assunti secondo una precisa prescrizione medica che ne stabilisca il dosaggio, la quantità ed i tempi delle varie somministrazioni anche per evitare abusi trovandoci, comunque, in presenza di farmaci che se utilizzati in modo errato o senza controllo possono provocare danni e avere effetti collaterali.

Uso veterinario

Come antiparassitari per i nostri animali domestici vengono spesso utilizzati, con ottimi risultati, gli oli essenziali di geranio e origano mentre, nelle costipazioni di cani e gatti, può risultare molto utile la somministrazione agli stessi di echinacea.

