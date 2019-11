Da Euronics il Balck Friday dura fino al 20 novembre: ecco tutte le offerte

Anche da Euronics, come in altri store dello stesso genere, il Black Friday è già arrivato ed ha intenzione di andare via soltanto il 20 di novembre, esattamente 9 giorni prima della data internazionale del Black Friday. Questo è l’annuncio che fa lo store, uno dei più apprezzati, nel suo nuovo volantino, che è possibile guardare sia nella sua classica modalità cartacea, che in modalità online sull’omonimo sito dello store. Detto questo, arriviamo al nocciolo della questione e scopriamo quali sono le offerte che non bisogna lasciarsi scappare.

Euronics, il Black Friday arriva prima e dura fino al 20 novembre

Molti molti cellulari sono protagonisti di questo periodo pre- black friday. Ve li riportiamo qui di seguito:

iniziamo col parlarvi dell’Huawei P30, il quale potrà essere vostro a soli 599 euro, dato che si è arrivati ad un taglio di 200 euro.

Rimaniamo nella famiglia Huawei la quale presenta il Huawei P30 Lite a 289 euro in diverse colorazioni.

Quelle disponibile sono: Peacock Blue, Midnight Black, Pearl White e Breathing Crystal, su cui è possibile risparmiare 80 euro, e questo vale anche per l’Huawei P30 Pro a 799 euro.

Altro membro della famiglia Huawei è il Mate 20 Lite a 219 euro, ed il Huawei P smart+ 2019 a 199 euro.

Lasciamo una famiglia e arriviamo ad un’altra.

Da Euronics ci sarebbe anche il Samsung Galaxy S10 a soli 849 euro, mentre la versione Plus la si trova a 949 euro.

La Samsung fa anche un regalo, o meglio Euronics fa un regalo: se si compra uno degli ultimi due dispositivi prima riportati, si avrà anche in regalo una Gift Card del valore di 200 euro e con la promozione Galaxy Experience, pure le Galaxy Buds.

Se parliamo di cellulari non possiamo non parlare della famiglia Apple, presente anch’essa da Euronics.

Meritano attenzione l’iPhone XR da 128 GB a 729 Euro, il quale prevede un risparmio di 70 euro, ed il modello iPhone XS Max da 64 GB, disponibile a 999, grazie ad uno scalo di 190 euro!

