Da febbraio 2020 ecco quali cellulari non avranno più WhatsApp

Brutte notizie dal mondo della telefonia: come ogni anno, a febbraio 2020 Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni cellulari. Per essere più precisi, non funzionerà più su quei vecchi cellulari che non supportano un livello minimo di aggiornamento dei sistemi operativi iOS e Android. Inutile dire che tutti gli utenti ovviamente non sono contenti, e qualche volta sospettano che dietro queste pratiche ci siano tentativi congiunti di “obsolescenza programmata”. Cosa significa questa espressione? Significa che WhatsApp farebbe insomma un favore a Apple e ai vari produttori Android “costringendo” ai consumatori di fatto a cambiare uno smartphone che nella realtà dei fatti funziona ancora. Non tardano ad arrivare le risposte di WhatsApp il quale ovviamente si difende spiegando che si tratta semplicemente di novità tecniche e di sicurezza che non vengono supportate dai vecchi sistemi operativi.

Novità a febbraio 2020: WhatsApp smette di funzionare su alcuni cellulari

Purtroppo, nonostante le proteste, sembra proprio che non ci sia niente da fare.

Prima però che iniziate a disperarvi, è bene non gettare tutto all’aria ed informarsi su quali siano i cellulari definibili obsoleti per WhatsApp.

Siete pronti? Meglio togliersi il dente subito e non aspettare l’arrivo di febbraio, chissà magari sarete anche fortunati nel trovare dei cellulari nuovi col prossimo black friday.

Ma, tornando a noi, ecco i cellulari che dovranno dire addio a WhatsApp: da febbraio 2020 WhatsApp non funzionerà più sugli smartphone aggiornati a iOS8 e e Android 2.3.7.

Se avete una versione successiva potete ritenervi salvi, altrimenti addio.

Infine, da dicembre 2019 Whatsapp non funzionerà più sui telefoni che hanno il sistema operativo Windows Phone.

