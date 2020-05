Da ottobre, Lidl distribuirà i suoi prodotti in camion elettrici

La catena di supermercati Lidl vuole che il suo sia un business sostenibile. Tra le altre iniziative per raggiungere questo obiettivo, ha deciso di includere camion elettrici nella sua flotta di veicoli di consegna. Per questo, ha firmato un accordo con Einride. “A Lidl , intendiamo essere il leader del settore nel trasporto completamente privo di fossili e sostenibile entro il 2025. Per consentire ciò, ora inizieremo la transizione verso il trasporto completamente elettrico insieme a Einride.” Queste dichiarazioni di Carl Ceder, responsabile della logistica di Lidl Svezia, chiariscono quali sono i piani della catena di supermercati per i prossimi anni.

In effetti, Lidl ha lavorato per un po’ di tempo per trasformare la propria in una catena di approvvigionamento senza emissioni . Un progetto in cui è sempre stato chiaro che il trasporto di prodotti dovrebbe avere un peso fondamentale. Nel 2017, la società ha collaborato con Einride. La firma di questo accordo è stato un primo passo verso l’implementazione di un piano che mira a rendere la flotta del veicolo di consegna della catena molto più efficiente e che verrà applicata in fasi graduali.

Il prossimo passo sul percorso di Lidl sarà elettrificare la sua flotta ad ottobre. Dopo l’estate, sono previsti i primi camion elettrici della catena di supermercati. Questa prima fase servirà a misurare la fattibilità del progetto e sarà applicata solo in alcuni negozi di Stoccolma, in Svezia. I carrelli elettrici sono responsabili del trasporto merci dal magazzino centrale ad alcuni dei negozi in città.

Ciò che non è noto è quale modello di camion elettrico sarà il modello scelto. Einride ha diversi modelli in sviluppo. Nelle immagini vi mostriamo il modello di e-Truck Einride (a destra), un camion elettrico al 100% che offre diverse configurazioni; e il modello Einride Vaina (a sinistra) che, oltre ad essere elettrico, è autonomo.

