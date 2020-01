Dacia fissa il lancio della sua auto elettrica tra due o tre anni

Anche per Dacia sembra giunto il momento di iniziare la sua particolare transizione verso la mobilità elettrica. Philippe Buros, un veterano di Dacia in Romania e presidente di Renault Europa, nel corso di un’intervista ha rivelato i piani della sua azienda per quanto riguarda l’elettrificazione della gamma. Secondo il dirigente del marchio rumeno che fa parte del gruppo Renault, la prima auto completamente elettrica della casa automobilistica arriverà sul mercato tra due o al massimo 3 anni.

Tra due o tre anni Dacia lancerà la sua prima auto completamente elettrica, si tratterà di un veicolo molto economico

A proposito di ciò, Buros ha dichiarato: “Quando Dacia ha iniziato a crescere, la maggior parte dei nostri clienti in Francia viveva in zone rurali, ma oggi abbiamo molti acquirenti in città come Parigi. Vorranno una Dacia elettrica. Ma ne vorranno uno meno costoso di una Renault elettrica . ” Insomma quando finalmente il famoso marchio proporrà la sua prima auto elettrica, questa per forza di cose sarà più economica delle “cugine” di Renault. Senza dubbio, una delle opzioni più logiche per Dacia è lanciare la propria versione della Renault City K-ZE.

Recentemente la firma del rombo ha già indicato che questa auto elettrica venduta in Cina arriverà anche in Europa. Il modello in questione sembra essere particolarmente adatto a dare una versione a Dacia visto che ha un prezzo di partenza molto contenuto. Al momento non si sa se si tratterà di elettrificare uno dei modelli già esistenti nella gamma della casa rumena oppure di lanciare un veicolo completamente inedito.

