Dacia presenta il nuovo motore ECO-G in grado di funzionare a benzina e GPL

Nell’ambito del Motor Show di Bruxelles 2020, Dacia ha presentato il nuovo motore ECO-G. Si tratta di un propulsore bifuel in grado di lavorare sia con motore a benzina che con GPL. È un motore turbo TCe 100 ECO-G a tre cilindri. È stato presentato installato in una Dacia Duster, ma sarà disponibile in un lungo elenco di modelli dell’azienda rumena. Questo nuovo motore a GPL sviluppa una coppia massima di 170 Nm da 2.000 giri / min. Rispetto a un motore a benzina equivalente, riduce le emissioni di CO2 del 10%. Il nome ECO-G sarà utilizzato dal Gruppo Renault per i suoi motori a doppia alimentazione.

Il serbatoio per il carburante alternativo che accompagna il motore ECO-G è realizzato in acciaio ad alta resistenza ed è nel posto di solito occupato dalla ruota di scorta. Pertanto, il serbatoio del gas non viene modificato. La Francia sarà il primo mercato in cui questo nuovo motore sarà disponibile. Lì, il Duster TCe 100 ECO-G sarà disponibile a partire da € 12.490. Successivamente toccherà a tutti gli altri mercati europei. Ricordiamo infine che oltre al Duster, questo motore presto raggiungerà presto la gamma di Sandero, Sandero Stewpay, Logan e Logan MCV.

