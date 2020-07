Daimler vuole vendere la fabbrica di Smart in Francia

Il gruppo tedesco Daimler potrebbe presto vendere la sua fabbrica di Hambach in Francia dove attualmente produce le sue auto Smart. Anche questa cessione dipende dalla decisione della società di Stoccarda di ristrutturare profondamente il suo business per affrontare meglio la crisi dovuta al coronavirus. La mossa si tradurrà in un effetto una tantum negativo di circa 500 milioni di euro nel secondo trimestre, ha dichiarato la società in un comunicato stampa venerdì.

Daimler potrebbe vendere la fabbrica di Hambach dove vengono prodotte le auto di Smart

La produzione della Smart si trasferirà in Cina dalla Francia dopo che Daimler lo scorso anno ha dichiarato che costruirà la sua prossima generazione di auto elettriche Smart attraverso una joint venture con Geely. Nel 2018, Daimler dichiarò che avrebbe investito 500 milioni di euro in Hambach per produrre un nuovo modello della gamma elettrica Mercedes EQ. Questo avrebbe sfruttato la stessa batteria e motore di un modello Smart. A quanto pare però quei piani sono stati definitivamente cancellati.

Kallenius all’inizio di questa settimana ha avvertito che dovrà perseguire una ristrutturazione più dolorosa all’interno della sua azienda a causa delle ricadute del coronavirus. Ricordiamo che già a novembre il gruppo automobilistico di Stoccarda aveva annunciato che prevede l’eliminazione di oltre 10.000 posizioni. Vedremo dunque quali altri aggiornamenti arriveranno da Daimler nei prossimi mesi vista la difficile situazione economica in cui versa il settore automobilistico.

